Les organismes de soutien aux travailleurs saisonniers reviennent à la charge pour réclamer une aide d'urgence à ces travailleurs de plus en plus précarisés.

C'est en faisant beaucoup de bruit et avec le soutien d'organismes venus de plusieurs autres provinces que le groupe Aide et soutien aux travailleuses et travailleurs des secteurs saisonniers ( ASTS ), de la Péninsule acadienne, a voulu se faire entendre, samedi à Caraquet, au Nouveau-Brunswick.

Dans la plus pure tradition acadienne, c'est avec un tintamarre que ces travailleurs se sont fait entendre. Ils étaient quelques centaines à réclamer des gestes immédiats d'Ottawa pour leur éviter la catastrophe.

Des travailleurs des secteurs saisonniers manifestent samedi à Caraquet.

En plus d'une aide d'urgence, Fernand Thibodeau, porte-parole du groupe Aide et soutien aux travailleuses et travailleurs des secteurs saisonniers ( ASTS ), réclame que la réforme de l'assurance-emploi aboutisse rapidement.

C'est très, très important que notre gouvernement fédéral et notre gouvernement provincial travaillent ensemble pour qu'on ait un programme pour aider ces gens-là, parce que cet hiver, ces gens-là auront rien à manger , soutient-il.

Dans le secteur des produits de la mer, ils sont plusieurs, comme Denis Cormier, présent à la manifestation de samedi, à avoir peur de ne pas avoir assez d'heures de travail pour se qualifier à l'assurance-emploi.

Dix-huit semaines, c'est trop pour la quantité de homard puis de crabe qu'on a. Faudrait que ça soit baissé à 14 semaines. Le monde vont pouvoir arriver , dit-il. Sans ça, à 18 semaines, y'a personne qui vont poigner leurs timbres.

Selon les organisateurs, cette année s'annonce encore pire que les précédentes pour ces travailleurs.

Pour ce coup d'éclat, les organisateurs du rassemblement dans la Péninsule acadienne ont pu compter sur l'appui d'organismes nationaux représentants les travailleurs, et des militants du Québec et de la Nouvelle-Écosse.

Benoit Lapointe, coordonnateur au Mouvement autonome et solidaire des sans-emplois, à Caraquet, samedi.

Ceux-ci ont fait valoir que la solidarité entre travailleurs saisonniers de différents horizons est primordiale, car ils ont beaucoup de choses en commun.

Des économies saisonnières, il y en a partout. Il y a des régions qui sont plus touristiques. Il y a des régions, leur identité, c'est la forêt ou la pêche ou le tourisme , a expliqué Benoit Lapointe, un coordonnateur du Mouvement autonome et solidaire des sans-emplois ( MASSE ), qui lutte pour une réforme de l’assurance-emploi.

Line Sirois, coordonnatrice d'Action-Chômage Côte-Nord, à Caraquet, samedi.

On le vit un peu partout en région. Partout où ce qu'il y a des régions, où il y a de l'industrie saisonnière, cette réalité-là frappe tous les travailleurs , a déclaré une autre intervenante du Québec, Line Sirois, coordonnatrice d'Action-Chômage Côte-Nord.

Encore plus chez nous présentement, parce que vous le savez, il y a des feux de forêt , a-t-elle souligné.

La manifestation s'est déroulée devant les bureaux du député fédéral d’Acadie-Bathurst, Serge Cormier, qui n'était pas là.

