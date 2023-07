Le Festival de gastronomie YXE Street Eats bat son plein à Saskatoon

Le Festival de gastronomie YXE Street Eats se tient du 11 au 16 juillet au River Landing à Saskatoon.

Malgré la fumée qui affectait la qualité de l’air, plusieurs se sont rendus à ce festival samedi pour déguster de bons petits plats et pour découvrir de nouvelles cuisines.

Selon le directeur de l'engagement de YXE Street Eats, Gary Huang, le but de ce festival est de faire découvrir au public les différentes saveurs offertes par des restaurants locaux.

En tout, 24 restaurateurs sont installés jusqu'à dimanche sur la rue Spadina, face au parc River Landing.

Gary Huang indique cependant que la mise sur pied de ce festival n’a pas été de tout repos.

On a eu un peu de mal à trouver des vendeurs, à trouver un lieu approprié et d’avoir les autorisations nécessaires , dit-il. On voulait être sûr de bien respecter les lois et ça a demandé beaucoup de travail.

Ouvrir en mode plein écran Plusieurs vendeurs sont venus faire découvrir leurs produits au public au Festival YXE Eats. Photo : Radio-Canada / Camille Cusset

La directrice générale du bar POP Wine Bar, Kaitlin Kwochka, affirme que la participation des vendeurs à ce festival en vaut la peine.

Il y a un petit montant à payer pour réserver notre place et un petit pourcentage est déduit de nos ventes , affirme-t-elle. Nous gardons cependant une grosse part des profits.

Près de 100 000 personnes sont attendues au Festival YXE Street Eats cette année.

Plusieurs festivaliers se disent heureux de pouvoir découvrir de nouvelles cuisines à travers cet événement.

Ça fait tellement plaisir de voir des restaurants qui n’ont pas de camion-restaurant ici. Ils peuvent participer à cet événement sous des tentes , indique un des visiteurs, Matthew Buglass.

Une autre participante Gessie Young affirme qu’elle est venue assister à l’événement pour soutenir les restaurants locaux.

En plus de la nourriture, des dégustations de bières locales sont proposées en soirée, uniquement pour des personnes âgées de 19 ans et plus.

Avec les informations de Camille Cusset