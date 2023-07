Une nouvelle série de vidéos met en valeur l’histoire autochtone de la piste Chilkoot

Une nouvelle exposition artistique à Whitehorse met en valeur l’histoire autochtone de la piste Chilkoot, fameuse pour la ruée vers l’or au Yukon. Une série de vidéos explore la signification de la piste et de sa région pour les Autochtones.

Gary Sidney Johnson de la Première Nation Carcross/Tagish a composé la musique pour cette série nommée des lieux précieux (Precious Places), produite par sa Première Nation et Parcs Canada.

Nous sommes toujours si occupés à promouvoir les colons et la ruée vers l'or du Klondike. Nous voulions avoir les histoires de notre point de vue [...] du point de vue des Premières Nations et des Autochtones.

Afin de composer la musique, Gary Sidney Johnson a sillonné le sentier traditionnel qui existait bien avant l'arrivée des orpailleurs dans les années 1890. Dans le passé, j'ai composé de la musique où je savais ce que je voulais composer, j'avais comme une mélodie et puis j'ajoutais des mots. Ça, les mots dans ma langue me sont venus, ce n'était pas en anglais, c’est ce qui m'a perturbé.

«Nous voulions avoir les histoires de nos points de vue», explique Gary Sidney Johnson, le compositeur de la musique de la série vidéo.

Cette célèbre piste Chilkoot, arpentée par des milliers de chercheurs d’or, est désormais un lieu historique national du Canada. Elle s’étend de Dyea, en Alaska, au lac Bennett, en Colombie-Britannique. De nos jours, ce sont plutôt des milliers de touristes qui l'empruntent, un défi physique, mais également une leçon d’histoire.

Voir la beauté de la piste

Dans l’une des vidéos de l’exposition, une aînée de la Première Nation Carcross/Tagish, Edna Helm, raconte l’importance de ce sentier.

Pour moi, c'est un lieu chargé d'histoires pour les membres de mon peuple qui étaient ici avant "la ruée vers l’or", comme ils l'appellent [...] Vous vous asseyez et vous regardez et vous sentez la présence, plus ou moins, des gens qui étaient ici avant, ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont protégé.

L’aînée se demande si les chercheurs d’or, dans leur frénésie, ont pris le temps de contempler l’endroit où ils se trouvaient, de voir la beauté et de ressentir l’apaisement procuré par ce lieu.

Natalie Haltrich, chargée de l’expérience des visiteurs à Parcs Canada, explique que pouvoir entendre et partager les histoires et les souvenirs d’Edna Helm rend cette nouvelle série de vidéos très importante. Nous essayons de partager [l'histoire] de la ruée vers l'or, puis il y a tout ce qui a précédé cela. Cette histoire est [...] fascinante.

Gary Sidney Johnson est très heureux de participer à ce changement de discours sur la piste Chilkoot et de rendre visible l'expérience autochtone. Maintenant, même les touristes, quand ils viennent sur notre territoire, ils sont plus conscients [...] C'est la meilleure partie [car] avant c'était plutôt, "oh, nous ne savions pas que vous existiez".

Avec les informations de Dave White et Cheryl Kawaja