Troisième Big Wolf’s Backyard Ultra à Cacouna

Des coureurs d’endurance se donnent rendez-vous en fin de semaine à Cacouna pour le Big Wolf’s Backyard Ultra, une compétition où un circuit de 6,7 kilomètres doit être complété, chaque heure, le plus souvent possible jusqu’à l’épuisement.

La course se termine uniquement lorsque le dernier des 130 participants se tient toujours debout.

Ce qu'il y a de très drôle et très ironique c'est qu'on court à Cacouna, mais l'île en face de laquelle on court c'est Notre-Dame des sept douleurs. C'est totalement à propos pour voir la dégradation des coureurs et la difficulté en cours de course , s’amuse le directeur de la course, Yvan L'Heureux.

La course Big Wolf's Backyard Ultra regroupe autant des coureurs du dimanche que des athlètes plus expérimentés. D'ailleurs, l'événement a possiblement l'un des plus grands bassins de coureurs ultramarathoniens au Canada, selon M. L’Heureux.

Cette année, avec la température clémente, les conditions sont idéales pour battre des records.

On va sûrement avoir la plus grande concentration de gens qui vont avoir fait plus de 160 kilomètres, donc 24 h , note le directeur de course. Il s'attend à voir au moins 30 coureurs courir cette distance. Sur les courses habituellement de ce format-là, il y a à peine 5 à 6 coureurs qui dépassent les 24 h , poursuit-il.

Lors des deux dernières courses, c’est Éric Deshais qui a remporté les honneurs du côté des hommes. En 2022, il a complété 66 boucles de 6,7 kilomètres.

Ouvrir en mode plein écran Gagnant des deux premières éditions du Big Wolf’s Backyard Ultra de Cacouna, le coureur Éric Deshaies a effectué 66 boucles de 6,7 km pendant sa course de 2022. Photo : Gracieuseté : Éric Deshaies

J'aimerais courir deux jours, donc ce n’est pas rien! , lance maintenant le coureur.

Du côté des femmes, la championne de l’an dernier, Stéphanie Simpson, souhaite devenir la meilleure Canadienne à cette épreuve.

J'ai perdu le record canadien, alors j'aimerais le reprendre. C'est 56 tours présentement, alors il faut que j'en fasse 57 et plus , explique-t-elle.

Lancée samedi matin, la course pourrait se poursuivre jusqu’à lundi ou même mardi en fonction de l’endurance des coureurs.

Avec les informations d’Émie Bélanger