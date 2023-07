Troquer l’auto pour le vélo-cargo à Trois-Rivières?

Abandonner son auto pour un vélo-cargo, est-ce possible en région? L’organisme la Cyclerie de Trois-Rivières est convaincu que si. La Cyclerie faisait essayer ce moyen de transport aux vertus économiques et écologiques au public, samedi, au parc Jean-Perron.

Le bolide offre une grande capacité de chargement grâce à un coffre qui se trouve à l’avant. C'est le moyen de transport idéal pour effectuer quelques courses à l’épicerie ou encore transporter les enfants jusqu’à la garderie, croit le co-coordonnateur de la Cyclerie, Claude Ferron. C’est ça l’objectif, c’est qu’on puisse remplacer une voiture au quotidien , explique-t-il.

Après l'essai de quelques minutes samedi, les personnes rencontrées par Radio-Canada ont été charmées. Cependant, toutes ne s’entendent pas pour dire qu’il serait prêt à laisser tomber leur voiture pour autant.

Ouvrir en mode plein écran Le vélo-cargo testé par la Cyclerie est propulsé à l'électricité et vaut environ 10 000$. Photo : Radio-Canada / Fanchon Aubry

Honnêtement, je recommande de l’essayer à tout le monde. Les enfants ont bien aimé ça , mentionne Guillaume Asselin. Il souligne toutefois que le vélo peut être difficile à manœuvrer dans les virages, mais que la propulsion électrique est d’une grande utilité.

C’est wow, j’adore , ajoute pour sa part Martine Faquette.

Dans le cadre d’un projet-pilote, deux familles ont aussi été sélectionnées pour tester le vélo. Elles pourront emprunter le vélo-cargo pour une durée de deux à trois semaines et déterminer s’il leur convient.

Une tendance observée ailleurs

Les vélos-cargo sont en vogue ailleurs dans le monde selon l’organisme, mais la tendance a de la difficulté à se frayer un chemin jusqu’en Mauricie.

Publicité

La campagne de promotion ne vise pas que le public, mais aussi les commerçants. En ce moment, des vélos-cargo familiaux, on ne peut pas en louer ni en acheter à Trois-Rivières , se désole la co-coordonnatrice de la Cyclerie, Mariannick Mercure.

Mme Mercure constate que la culture du vélo n’est pas très développée dans la région. Elle souhaite travailler pour que ça change.

On s’est rendu compte qu’il n’y avait rien à Trois-Rivières. On commençait à en voir apparaître dans les grandes villes à Montréal, à Québec. En région, on n’en voit pas. Les gens ne savaient pas c’était quoi.

Avec les informations de Jeffrey Dupont