Un tournoi de soccer pour favoriser l’intégration à Sherbrooke

Plusieurs familles sherbrookoises se sont déplacées au parc des Jardins-Fleuris samedi à l'occasion d’un tournoi de soccer amical.

L’objectif de l’activité consiste à permettre aux résidents du quartier Jardins Fleuris, l'un des quartiers les plus défavorisés de Sherbrooke, de tisser des liens entre eux.

Les jeunes du club Endurance de Fleurimont se sont divisés en six équipes. Au total, ils sont 275 dans le club, issus d’une vingtaine de communautés.

On fait ça pour l’inclusion, explique le président du club Endurance, Léopold Gahungu. On le fait pour tous les jeunes qui ne peuvent pas se permettre de s’inscrire dans une équipe de soccer.

Le président du club souligne l’importance de permettre à ces enfants de bouger, et ce, toute l’année.

On a été capables d'aller chercher les enfants qui étaient souvent devant des écrans. On les a sortis et on a développé leur inclusion.