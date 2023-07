Un groupe de manifestants toujours à la décharge Brady, malgré une injonction

Un petit groupe de manifestants se trouvent toujours à la décharge du chemin Brady samedi, malgré le fait que la Ville de Winnipeg a obtenu une injonction pour les empêcher de bloquer l’accès au principal dépotoir municipal.

L’injonction est entrée en vigueur à 18h vendredi.

Il y a des gens en première ligne qui sont prêts en cas d'intervention policière , indique une manifestante, Melissa Morrisseau. Cette dernière fait partie du Camp Morgan depuis plus d’une semaine.

Nous n’aurons pas recours à la violence et aux agressions, mais nous sommes prêts à prendre position et à être arrêtés si besoin.

Le camp Morgan est composé d’un groupe de manifestants qui ont érigé un camp qui demeure à l’entrée de la décharge du chemin Brady depuis décembre dernier et demande que des fouilles soient effectuées au dépotoir Prairie Green pour retrouver les restes de femmes autochtones disparues.

Publicité

La police de Winnipeg croit que les restes de deux femmes autochtones, Morgan Harris et Marcedes Myran se trouvent là-bas. Ces dernières seraient les victimes d’un tueur en série.

Vendredi, le juge Sheldon Lanchbery de la Cour du Banc du Roi du Manitoba a reconnu que les raisons de la manifestation et la présence des manifestants étaient valides. Il a toutefois indiqué que la Ville de Winnipeg doit être capable de poursuivre les opérations de la décharge du chemin Brady et que la rue principale ne doit pas être bloquée.

Melissa Morrisseau est d’avis qu’à ce point, seules des arrestations mettront en lumière la cause des femmes et filles autochtones disparues et assassinées et qu'il y aura justice pour elles.

Si la police arrive, nous ne voulons pas de confrontations , affirme-t-elle. Nous allons maintenir notre espace et prendre des directives venant des familles des victimes. Nous allons faire ce qu’elles veulent.

Plusieurs personnes sont venues soutenir les manifestants à la décharge Brady samedi, en leur apportant à manger ou en klaxonnant.

Publicité

Les manifestants affirment, pour leur part, qu’ils continueront à protester de manière pacifique jusqu’à ce qu’ils obtiennent ce qu’ils veulent, c'est-à-dire la fouille du dépotoir Prairie Green.

Le Service de police de Winnipeg n’a pas indiqué si des agents seront présents à la décharge du chemin Brady cette fin de semaine.

Avec les informations de Cameron MacLean