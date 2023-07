L’Alberta a la pire qualité de l’air au pays cette fin de semaine. L’indice de la qualité de l’air a atteint 7 à Calgary, 8 à Edmonton, et a dépassé 10 à Fort McMurray samedi. Environnement Canada a émis un bulletin spécial pour toute la province, mais la situation devrait s’améliorer dimanche soir.

Le changement de direction du vent pousse la fumée du nord de la province, dans les environs de High Level, Fort Chipewyan et même des Territoires du Nord-Ouest, vers le centre et le sud.

Le ciel est complètement recouvert de fumée, mais selon Philippe-Alain Bergeron, météorologue chez Environnement et Changement climatique Canada, la situation devrait s’améliorer dès dimanche soir et au début de la semaine prochaine.

Tant que les feux sont en activité et produisent beaucoup de fumée, la menace est toujours présente, mais à court terme c’est une amélioration graduelle à partir de demain , explique-t-il. Lundi, ça devient plus généralisé parce qu’on a une basse pression qui va apporter du vent calmant, mais surtout la pluie qui est très attendue , ajoute le météorologue.

La fumée n’arrête pas les visiteurs

Sandra et Aymeric Diday sont en visite dans l’Ouest canadien. Arrivés de France jeudi, ils ont remarqué qu’il y a une petite grisaille permanente dans le ciel albertain.

Publicité

On ressent [la fumée] assez nettement , affirme Sandra Diday. C’est moins agréable. On sent qu’il y a un petit truc, on sent le feu, parfois on a l’impression de sentir le barbecue alors que c’est les feux de forêt , décrit-elle.

Dans quelques jours, ils se dirigeront vers les Rocheuses, et la mauvaise qualité de l’air ne va pas les arrêter. On verra si ça nous embête dans le reste de notre voyage ou pas, mais pour l'instant on maintient nos visites , lance la mère de famille. On verra au fur et à mesure , ajoute Aymeric Diday.

Ariel, en visite de Vancouver, abonde dans le même sens. Ma voix est très rauque, j'ai toussé toute la fin de semaine, mais ce n'est pas la pire qualité de l'air que nous ayons connue depuis longtemps , souligne-t-elle.

Malgré que sa gorge soit en très mauvais état , cela ne l’empêche pas de se promener à l’extérieur. J'ai l'impression que comme c'est la saison du Stampede, tout le monde sort encore , note-t-elle.

La fumée de la fin de semaine ne dérange pas Greg Ashpi, qui est en pique-nique avec sa famille au centre-ville de la métropole. Je commence à m'y habituer, c'est comme si c'était la nouvelle normalité maintenant , dit-il.