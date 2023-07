Une quarantaine d'employeurs ont participé mercredi dernier au Salon de l'emploi pour les nouveaux arrivants, à Moncton, au Nouveau-Brunswick.

Plusieurs employeurs disent avoir du mal à recruter des employés.

Avec un nouveau café, c'était difficile à avoir des gens d'expérience , explique Dany Lévesque, qui a ouvert en août l’année dernière le café La Factrie, à Moncton.

Par l’entremise d'une connaissance, elle a embauché une immigrante ukrainienne qui possédait les qualités souhaitées.

Depuis, Dany Lévesque et son conjoint ont embauché six nouveaux arrivants, dont deux arrivés d’Ukraine.

On est chanceux d'avoir ces gens-là , confie Dany Lévesque. Il faut l'avouer, ce sont de grands, grands travaillants.

Les foires de l’emploi comme celles-ci font le bonheur de tous ceux qui y participent, tant les employeurs que les gens à la recherche d’un travail, selon Angelique Reddy-Kalala, qui est agente de la stratégie d'immigration pour la Ville de Moncton.

On a déjà comblé plus de 600 positions à travers ces salons et à peu près chaque salon d'emploi, on peut combler 40, jusqu'à 50 emplois , a-t-elle expliqué.

Certains employeurs reviennent, comme Bert Sonier, vice-président chez Maritime Hydraulic.

Ça fait la troisième fois qu'on vient , a-t-il dit. On a présentement embauché trois personnes de différents backgrounds. Ça vraiment très bien marché pour nous autres.

Une autre foire de l'emploi aura lieu à Moncton en septembre.

