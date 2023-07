Eau contaminée à La Baie : Richard Hébert dénonce le manque de transparence

L'ex-maire de Dolbeau-Mistassini et ancien député libéral Richard Hébert croit que la Ville de Saguenay et la base militaire de Bagotville ont manqué de transparence dans le dossier de l'eau contaminée aux PFAS.

M. Hébert estime qu'il est anormal que des informations connues depuis 2011 par les autorités n'aient pas été partagées plus tôt avec les citoyens concernés. Il pense que ça pourrait avoir des conséquences lors d'une prochaine élection municipale.

On ne peut pas toujours tout dire à tous les instants, mais à un moment donné il faut donner l’heure juste parce que les citoyens à qui on communique, ce sont ces gens-là qui nous redonnent leur confiance au moment des élections. Ce n’est pas quelque chose de très positif dans le cahier de la municipalité et en plus la municipalité avant la mairesse actuelle était déjà au courant si on parle de 2011.

Richard Hébert croit que la Ville devrait fournir un système de filtration de l'eau adéquat aux citoyens touchés. Il croit aussi qu'il est impératif de mieux les informer et de calmer leurs inquiétudes.

On ne joue pas avec la santé des gens

Ça prendrait des analyses plus poussées et il faudrait que chacune des 8000 personnes aient une analyse de leur sang ou je ne sais pas comment on fait pour déterminer ça, mais au moins pour que ces gens-là soient rassurés, ajoute-t-il.

D'après l'entrevue de Mireille Chayer