Pour la 34e fois, le festival d’été Cheyenne de Sainte-Agathe, un village situé au sud de Winnipeg, a rassemblé la communauté francophone. Environ 400 personnes ont participé à l’événement familial qui se déroulait vendredi et samedi.

Le président du comité du festival, Éric Gagnon, est satisfait : On a nos activités pour les jeunes, on vient d’avoir notre déjeuner aux crêpes, notre tournoi de balle se déroule maintenant, c’est beaucoup de fun , dit-il alors que plusieurs enfants sont regroupés sur un terrain de balle molle samedi matin.

D’année en année, le festival est toujours aussi populaire. La raison, c’est le monde , pense Éric Gagnon. On fait des petits changements chaque année, mais à la fin de la journée, on célèbre les habitants de Sainte-Agathe, notre culture , explique-t-il.

Sur place, les visiteurs retrouvent des structures gonflables ou encore des bulles pour entrer en collision sans se blesser. Pour Alexi Gibson, venue avec ses parents, le nouveau jeu du vélo à jus est un de ses préférés. C’est comme une bicyclette, tu fais tourner tes jambes, et ça créer un jus , s'exclame-t-elle.

Ce n’est pas la première fois que la jeune fille participe au festival. J’aime beaucoup le Cheyenne, juste parce que c’est une tradition, et c’est quelque chose que j’aimerai partager avec mes enfants , envisage-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Alexi Gibson a pédalé pour presser un jus. Photo : Radio-Canada / Victor Lhoest

Ce festival tire sa genèse du bateau à vapeur SS Cheyenne qui aurait sombré à Sainte-Agathe le 2 juin 1885, dans la rivière Rouge.

Une occasion de jaser avec la communauté

Ce festival représente une occasion de pouvoir jaser avec les personnes de la communauté qu’on n'a pas forcément la chance de voir. On peut aussi revoir des personnes qui ne vivent plus à Sainte-Agathe. Ça donne juste l’occasion de célébrer et vivre en français , indique Danielle Gagnon-Durand, qui participe au festival avec sa famille.

Ouvrir en mode plein écran Le festival d'été Cheyenne de Sainte-Agathe s'est tenu le 14 et 15 juillet cette année. Photo : Radio-Canada / Victor Lhoest

Le festival est l’occasion pour Hugo Dubé de s’intégrer un peu plus dans la communauté. Ce militaire arrivé du Québec il y a quatre ans participe à l’événement en tant que bénévole.

Publicité

Je devais faire le dunk tank, mais ils viennent de l’annuler. Il y a un réservoir et on doit faire tomber quelqu’un avec une balle, mais la compagnie de location a complètement annulé , explique-t-il, une bouée en forme de flamant rose à la taille.

Mais je me sens bien. C’est le party, c’est pour les enfants, c’est agréable , dit-il, dans un éclat de rire.

Le festival continue jusqu’à samedi soir, avec un souper à partir de 17 h et une soirée dansante animée par DJ Jay Walker de 21 h à 1 h.