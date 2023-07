Non pas une, mais deux tornades ont frappé le secteur de Barrhaven à Ottawa jeudi après-midi, rapportent les enquêteurs du Projet des tornades du Nord de l’Université Western à London .

La première tornade a causé des dégâts sur environ 1 km de long et 150 mètres de largeur.

Puis, une deuxième tornade a surgi. Elle a été plus longue et a causé des dommages sur environ 5 km et 200 mètres de largeur, indiquent les enquêteurs dans leur rapport.

« Une vitesse de vent maximale de 155 km/h a été estimée, ce qui correspond à la catégorie EF1 sur l'échelle EF. Cela s'applique aux deux tornades », indique-t-on dans le rapport.

L’échelle de Fujita améliorée ou échelle EF, est une échelle divisée en six catégories qui vont de zéro (faible intensité) à cinq (forte intensité). Environnement Canada utilise l’échelle EF pour évaluer les dommages causés par le vent, en particulier les dommages causés par les tornades. Source : Environnement Canada

Il convient de noter que les valeurs de longueur et de largeur pour chaque tornade sont préliminaires, car des preuves photographiques et vidéo supplémentaires sont encore reçues et une analyse plus approfondie est nécessaire , précisent toutefois les enquêteurs.

L'ampleur des dégâts

De son côté, Environnement Canada explique que la dépression qui a traversé le sud de l’Ontario jeudi, a provoqué de la pluie forte et des orages. D'abord sur le sud-ouest de l'Ontario tôt en matinée, puis sur l'est de l'Ontario jusqu'en soirée.

Les deux tornades ont endommagé plusieurs maisons et des bâtiments sur leur passage. Les dommages signalés comprennent des toitures endommagées, des fenêtres brisées, des pannes d'électricité et de services publics, ainsi que des arbres endommagés, ajoute l’agence fédérale.

Environnement Canada signale qu’une personne a été légèrement blessée pendant le phénomène météorologique.