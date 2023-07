Le TriMemphré bat son plein malgré la pluie

Les amateurs de triathlon se donnent rendez-vous cette fin de semaine à Magog pour le TriMemphré, qui se poursuit jusqu’à dimanche.

La 28e mouture de l'événement a lieu malgré le niveau de l’eau du lac Memphrémagog, plus élevé que la normale en raison de la pluie tombée sur le Vermont. 1800 triathlètes de tous âges et de tous niveaux sont attendus, pour le plus grand bonheur du directeur de course pour le TriMemphré, René Pomerleau.

1 800 athlètes prennent part aux activités organisées dans le cadre du TriMemphré, du 14 au 16 juillet. Photo : Radio-Canada / Zoé Bellehumeur

Je suis bien content. On visait 1500 participants, donc tous les membres de l’équipe sont heureux.

On a vécu un peu de stress hier avec la hausse subite du niveau de l’eau. Il y avait même des troncs d’arbres qui flottaient à la surface. Heureusement, tout est revenu à la normale , souligne René Pomerleau.

René Pomerleau est heureux du nombre de participants pour la 28e édition du TriMemphré. Photo : Radio-Canada / Zoé Bellehumeur

La Ville de Magog fait d’ailleurs savoir que le niveau du lac demeure stable. Elle recommande tout de même aux gens d'éviter de naviguer sur le lac afin de protéger les berges.

Les jeunes à l’oeuvre

Une épreuve de triathlon pour les enfants est organisée. Des jeunes de quatre et cinq ans pourront s’initier à ce sport.

C’est vraiment la course à voir ! Les jeunes nagent avec de petits ballons, ont des vélos à roulettes, c’est drôle de voir ça !

Quand Dame Nature s’en mêle

Les organisateurs ont été prévoyants. Des discussions avec la santé publique ont mené à la création d'un plan b en cas d’orage. Le triathlon serait alors transformé en duathlon (course-vélo-course) pour éviter aux athlètes d’entrer en contact avec l’eau.

Les participants accomplissent des épreuves de natation, de vélo et de course. Photo : Radio-Canada / Zoé Bellehumeur

Il faut jongler avec Dame Nature et, malheureusement, on ne la contrôle pas. Nos discussions avec la santé publique nous forcent à réfléchir pour l’avenir, explique le directeur de course. La pluie, la chaleur et la qualité de l’air, ça reste un stress.

Rivière et plages fermées

En raison du fort débit dans la rivière Memphrémagog, la navigation est actuellement prohibée.

La navigation est interdite sur la rivière Memphrémagog en raison du débit trop élevé. Photo : Radio-Canada / Zoé Bellehumeur

Les plages sont également fermées jusqu’à nouvel ordre.

Avec les informations de Zoé Bellehumeur