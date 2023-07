Les évacués d’Eastmain pris en charge à Rouyn-Noranda

Plus de 400 personnes évacuées de la communauté d'Eastmain en raison des feux de forêt sont arrivées tôt samedi matin à Rouyn-Noranda.

Les habitants ont été déplacés par voie aérienne vers Matagami avant de prendre l'autobus vers Rouyn-Noranda.

La Ville s'attend à l'arrivée d'autres convois durant la journée.

Todd Lavigne qui était du voyage affirme qu'il a été bien accueilli à son arrivée, après son long périple de la nuit.

Ouvrir en mode plein écran Todd Lavigne comprend la décision d'évacuer les habitants même s'il ne se sentait pas personnellement menacé par le feu. Photo : Radio-Canada / Boualem Hadjouti

Il dit comprendre la décision d'évacuer les habitants même s'il ne se sentait pas personnellement menacé par le feu.

Publicité

Moi j'habite proche de la rivière. Il n’y a avait pas trop d'inquiétude de mon côté, parce que le feu ne peut pas traverser la rivière. Mais c'est pour protéger les gens qui souffrent de maladies, les jeunes enfants. Ils ont évacué tout le monde, et plusieurs autres communautés aussi , a-t-il dit.

Alvin Cheezo a été évacué avec 5 membres de sa famille par hélicoptère vers Matagami avant de prendre la route par autobus pour se rendre à Rouyn-Noranda. Un voyage très fatigant, a-t-il expliqué, mais qui lui a permis de prendre conscience de l'ampleur des feux. Il y a beaucoup de feux de forêt qui brûlent, beaucoup de fumée aussi , a-t-il expliqué.

Il ajoute que des feux s'approchent de la communauté. Il y a un feu au nord d’Eastmain, un autre à l'est. Le feu le plus proche est situé à environ 10 km, c'est pour ça qu'on a été évacués.

Ouvrir en mode plein écran Alvin Cheezo a été évacué d''Eastmain avec sa famille. Photo : Radio-Canada / Boualem Hadjouti

La Ville de Rouyn-Noranda se dit prête à accueillir tous les évacués. C'est tout un défi, mais ça va bien, reconnaît la mairesse Diane Dallaire. Présentement, on a 475 lits qui sont installés dans le centre et il y a des repas qui sont organisés, mais on ne sait jamais le nombre de personnes qu'on va avoir. C'est peut-être plus difficile pour les organisateurs , ajoute-t-elle.

Publicité

C'est sûr que ce n'est pas l'idéal de dormir dans un aréna sur un lit de camp, mais à tout le moins, les gens ont cette option et on est là pour les accueillir , insiste Diane Dallaire, qui mentionne au passage que plusieurs évacués ont trouvé d'autres endroits pour se loger, chez des proches ou des amis.

La municipalité n'exclut par ailleurs pas la possibilité de lancer un appel aux citoyens pour effectuer du bénévolat.

Pour l'instant, il y a des gens de l'organisation qui sont présents, il y a des élus aussi comme bénévole et des organismes qui ont été contactés, qui ont déjà des bénévoles. Des entreprises ont aussi répondu présentes. Ça va quand même bien. Les gens sont généreux. Puis c'est certain que si on a besoin, on va faire un appel à la population , mentionne la mairesse.

Rappelons qu'environ 200 personnes arrivées jeudi sont prises en charge dans des hôtels.