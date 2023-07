Les travailleurs de la santé acceptent une nouvelle entente au Manitoba

Les membres de l'Association des professionnels de soins de santé du Manitoba (MAHCP) ont voté en faveur d’un nouveau contrat après 15 mois de négociations. Ils étaient sans contrat depuis 5 ans.

L’association compte plus de 6500 membres qui ont, maintenant, une entente de six ans couvrant les travailleurs employés par trois organisations, dont Santé Manitoba, a annoncé l’association vendredi dans un communiqué.

L’accord prévoit des augmentations salariales de 8,35 % de 2018 à 2023, ce qui est conforme, selon le syndicat, à d’autres ententes conclues récemment sur les soins de santé.

La dernière année d'augmentations salariales générales sera, elle, soumise à un arbitrage par médiation et comprendra une augmentation du salaire minimum garanti de 2 % pour 2023, selon les termes de l’entente.

Espoir pour le recrutement et la rétention

L'association, qui représente entre autres des ambulanciers ruraux, des répartiteurs d'urgence ou encore des inhalothérapeutes, espère que les changements permettront de mieux retenir les employés dans le secteur de la santé et aideront le Manitoba à recruter pour s’attaquer à la crise du manque de personnel , dit le président de l’association, Jason Linklater, dans le communiqué.

La plupart des membres de la MAHCP bénéficieront également d'un ajustement de 3 % en octobre 2023, qui sera prélevé sur un fonds de normalisation des salaires et d'ajustement au marché de 32 millions de dollars. Les membres des services médicaux d'urgence, de sage-femme et de perfusion recevront des ajustements salariaux spéciaux, peut-on lire dans le communiqué.

Le reste de ce fonds de 32 millions de dollars sera alloué par le biais d'un accord entre un comité mixte employeur-syndicat pour résoudre les problèmes de maintien en poste et l'augmentation de la concurrence salariale entre les provinces , est-il aussi précisé.

Après avoir terminé les négociations plus tôt cette semaine, Soins communs a déclaré vendredi dans un communiqué que tous les secteurs de la main-d'œuvre de la santé, couvrant plus de 56 000 employés, ont désormais des conventions collectives au Manitoba.