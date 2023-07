Le vélo a la cote au Festival d’été de Québec

Depuis le début du Festival d’été de Québec (FEQ), une voie de la Grande Allée est réservée aux cyclistes. Interdit aux véhicules entre l’avenue Taché et l’avenue Belvédère, le corridor ainsi aménagé – en prévision de la grève qui n'a pas eu lieu au RTC – vise à favoriser l’accès au périmètre festif du FEQ… et connaît un achalandage marqué.

Le mot-clé : wow! lance sans détour le responsable de la mobilité active au sein du comité exécutif de la Ville de Québec, Pierre-Luc Lachance.

En entrevue avec Radio-Canada, l’élu rappelle que la grève des chauffeurs d’autobus du Réseau de transport de la Capitale (RTC) a été la bougie d’allumage de la transformation de l’artère est-ouest sur un peu plus d’un kilomètre et demi.

Souvent, une situation un peu plus compliquée, ça amène les gens à travailler de façon innovante , souffle-t-il.

Beaucoup de festivaliers ont opté pour le vélo pour se rendre au FEQ cette année.

S’il admet que certains ajustements ont dû être apportés lors de la mise en place du corridor, notamment l’ajout de bollards visant à rendre plus explicite le caractère cyclable de la voie, celui qui occupe aussi les fonctions de vice-président du comité exécutif soutient que la communauté cycliste est emballée .

Avec une voie comme celle-là, qui fonctionne à plein régime depuis le début du FEQ , un corridor à l’année est-il envisageable?

Pas pour le permanent , tranche M. Lachance, évoquant le caractère événementiel du FEQ pour justifier la masse critique de cyclistes qui empruntent la Grande Allée ces jours-ci.

Pierre-Luc Lachance soutient que «la communauté cycliste est emballée» par le corridor cycliste aménagé sur Grande Allée.

Là, on travaille vraiment du côté du chemin Sainte-Foy pour notre lien [permanent] est-ouest, mais nécessairement, quand on a des événements à grand déploiement, là on parle du Festival d'été [...] il faut penser à la mobilité autrement pour se rendre sur les sites événementiels, ça c'est certain , poursuit-il.

Le conseiller municipal du district de Saint-Roch–Saint-Sauveur ajoute par ailleurs que l’aménagement cycliste sur le chemin Sainte-Foy est, justement, un exemple du genre d’actions qu’on veut poser [...] à la grandeur de la ville pour permettre de se promener partout à Québec en vélo de façon sécuritaire.

On voit qu’il y a une transformation de la mobilité qui se fait à Québec. Les gens sont de plus en plus aptes à prendre le vélo.

Le succès du corridor fait dire à M. Lachance qu’il va falloir penser à l’année prochaine, et il va falloir continuer à penser à développer notre réseau de façon encore plus globale et plus interconnectée .

Pierre-Luc Lachance, qui est responsable de la mobilité active au sein du comité exécutif de la Ville de Québec, croit que l'engouement pour le corridor réservé aux cyclistes sur Grande Allée est en partie attribuable au service àVélo.

La piste cyclable, le bon coup de l’année

Je n’ai jamais vu autant de gens se rendre à vélo au FEQ , laisse tomber Angèle Pineau-Lemieux, porte-parole de l’organisme Accès transports viables.

À ses yeux, la piste cyclable spécialement aménagée sur Grande Allée constitue le bon coup de l’année .

Je pense que c’est une belle preuve que quand on met l'infrastructure, les gens l’utilisent.

Selon elle, la communauté cycliste de Québec est aussi extrêmement contente que la Ville ait choisi de conserver le corridor malgré la fin du conflit au RTC .

Angèle Pineau-Lemieux, porte-parole de l'organisme Accès transports viables, n'a « jamais vu autant de gens se rendre à vélo au Festival d'été de Québec » que cette année.

Mme Pineau-Lemieux espère maintenant que les résultats du compteur installé par la Ville pour mesurer l'achalandage de la piste permettent aux décideurs de mesurer la pertinence de maintenir l’aménagement ou, à tout le moins, de le transformer en quelque chose qui perdurera une fois le FEQ terminé.

On a là un projet-pilote qui pourrait peut-être nous mener à d’autres versions , croit-elle.

Au sujet de la piste prévue sur le chemin Sainte-Foy, Mme Pineau-Lemieux argue qu’à certains endroits, c’est près d’un kilomètre qui sépare les deux artères parallèles. S’ajoute à la distance un dénivelé significatif. Est-ce que ça dessert des publics différents? Sûrement.

Actuellement, le corridor cycliste occupe l’entièreté d’une voie qui, en temps normal, est utilisée par les véhicules. Une interdiction de circuler qui occasionne assurément des frustrations chez certaines personnes derrière le volant.

Pour Mme Pineau-Lemieux, chaque fois qu’on change la configuration d’une artère, il y a forcément des mécontents. Ça fait partie de tout changement à l’espace public.

Au final, je crois que ça bénéficie à tout le monde parce que quand on réussit à sortir plusieurs centaines de personnes de leurs véhicules pour les mettre sur une piste cyclable qui prend moins d’espace. Au final, ce qu’on regagne, c’est plus d’espace pour ceux qui continuent de s’y rendre en automobile , explique-t-elle, concédant néanmoins que la justification peut paraître contre-intuitive.

A priori, on a l’impression qu’on s’est fait retirer un espace, mais tous ces gens-là qui, aujourd’hui, se tournent vers le vélo, ce sont des automobilistes de moins sur nos routes.

La porte-parole est persuadée que, au moins durant les grands événements de Québec, si on est capable de faire un transfert modal, d’encourager les gens à adopter d’autres habitudes que l’auto-solo [...] c’est un bon signe que ces gens-là vont peut-être l’essayer pour d’autres déplacements.

Des centaines de bicyclettes du service àVélo sont disponibles à l'intérieur du périmètre festif du FEQ.

D’autres artères pourraient-elles profiter d’un tel corridor?

Il y a beaucoup de secteurs de la ville qui n’ont pas encore d’axes structurants de déplacement à vélo , soutient-elle. Sur l’axe nord-sud, elle pense notamment à Charlesbourg et Limoilou, qui gagneraient, selon elle, à ce qu’on ait des infrastructures qui soient linéaires, efficaces, sécuritaires, séparées de la chaussée .

Ultimement, relier tous les secteurs de la ville permettrait à tout le monde de se déplacer d’un quartier à l’autre de manière sécuritaire à vélo .

On sait que l’administration [Marchand] prévoit aller en ce sens , dit Mme Pineau-Lemieux. Nous, on espère qu’elle y aille rapidement.

Avec les informations de Jérémie Camirand