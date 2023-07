Des flammes d'un océan à l'autre : le Canada a franchi le seuil de 10 millions d'hectares de forêt partis en fumée cette année alors que les incendies continuent de faire rage dans presque toutes les provinces et tous les territoires, à l'exception du Nouveau-Brunswick, de l'Île-du-Prince-Édouard et du Nunavut.

Selon le Centre interservices des feux de forêt du Canada (CIFFC), près de 900 brasiers faisaient rage au pays en date de vendredi, en légère hausse par rapport au bilan précédent.

De ce nombre, 564 ne sont pas circonscrits, 106 sont contenus et 226 ont été maîtrisés.

Près de la moitié (369) de ces feux de forêt ont été dénombrés en Colombie-Britannique; le Québec en compte plutôt 120, l'Alberta, 118, et l'Ontario, 68.

Depuis le début de l'année, un total de 4090 incendies ont été recensés. Et ce qui inquiète, c'est non seulement le nombre de brasiers mais aussi leur intensité : peu de temps après le début de la saison des incendies forestiers, vers la mi-mai, le « niveau de préparation national », tel que calculé par le CIFFC – un indicateur de l'activité des feux de forêt ainsi qu'un niveau de la demande en ressources pour lutter contre les flammes, entre autres facteurs –, a atteint la cote 5, soit le maximum, et n'est pas redescendu.

Pire que les scénarios les plus pessimistes

Les autorités sont d'ailleurs contraintes de laisser brûler la majorité des feux. L'ampleur des brasiers, leur grand nombre et les difficultés d'accès dépassent les capacités des pompiers canadiens et étrangers, nombreux sur le terrain.

On se retrouve cette année avec des chiffres qui sont pires que nos scénarios les plus pessimistes , explique à l'AFP Yan Boulanger, chercheur pour le ministère canadien des Ressources naturelles.

Ce qui est complètement fou, c'est qu'il n'y a eu aucun répit depuis le début mai. Tout est réuni pour que la situation s'aggrave , résume ce spécialiste des feux de forêt. Pour lui, l'année 2023 va forcément marquer les esprits .

Au total, les forêts brûlées en six mois et demi seulement représentent une superficie proche de celle du Portugal ou équivalente à celle de l'Islande. Le précédent record absolu en la matière datait de 1989 avec 7,3 millions d'hectares, selon le CIFFC .

Plus de 150 000 personnes ont dû être déplacées.

C'est principalement la forêt boréale qui part en fumée, loin des zones habitées, mais avec de lourdes conséquences pour l'environnement.

Cet anneau de verdure qui encercle l'Arctique – au Canada, donc, ainsi qu'en Alaska, en Sibérie et dans le nord de l'Europe – est en effet vital pour l'avenir de la planète.

Autre particularité de cette forêt du Nord : elle libère de 10 à 20 fois plus de carbone par unité de zone brûlée que d'autres écosystèmes. En relâchant du gaz à effet de serre dans l'atmosphère, ces incendies contribuent en retour au réchauffement de la planète, un cercle vicieux.

