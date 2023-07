Foule au 12e Marché public de la Matanie malgré l’inflation

Malgré l'inflation, les consommateurs étaient au rendez-vous pour le 12e Marché public de la Matanie pour acheter des produits, mais aussi pour rencontrer producteurs, transformateurs et artisans de la région.

Les betteraves jaunes? On va les manger comme ça, juste avec un peu de sel! , s’exclame Thérèse Gagné, le panier rempli.

Rachel Gagné, Lucie Vaillancourt et Thérèse Gagné sont venues faire des provisions au Marché public de la Matanie. Photo : Radio-Canada / Emma Guerrero Dufour

Elle est venue au Marché public faire ses emplettes avec sa sœur et son amie, malgré les prix plus élevés qu’en épicerie.

Peut-être que c'est un petit peu plus cher, mais il y a la fraîcheur. Puis si on n’aide pas les agriculteurs, [...] on va s'appauvrir nous aussi , estime-t-elle.

Véronique Langlais, venue avec sa famille chercher des légumes frais, apprécie le contact avec les producteurs locaux. On sait qui les a produits [les légumes], puis on sait que c’est de la qualité. On n’encourage pas les multinationales, on encourage notre économie ici , explique celle qui dit vouloir être de la partie, tous les samedis de l’été.

Véronique Langlais, résidente de Matane, croit qu'il est important d'encourager les producteurs locaux, malgré la vie chère. Photo : Radio-Canada / Emma Guerrero Dufour

Le kiosque de la ferme maraîchère biologique Les Potagers Mycobio est le plus achalandé.

Entre deux transactions, sa copropriétaire Marie-Hélène Côté, constate que les consommateurs sont au rendez-vous, malgré le contexte économique difficile.

On aurait pu penser qu’il y a beaucoup de factures à payer, mais les gens sont là [...] ils font leurs achats de légumes bios locaux et je pense que ça leur fait plaisir , soutient la maraîchère. Selon elle, miser sur le goût, la qualité des produits et le contact humain est une formule gagnante.

Marie-Hélène Côté, co-propriétaire de la ferme Mycobio croit que le contact avec les producteurs peut inciter les consommateurs à acheter localement. Photo : Radio-Canada / Emma Guerrero Dufour

Reste qu’il y a un retard à rattraper : avec la pandémie, les gens ont un peu perdu l'habitude de fréquenter le marché, selon la conseillère en communication et affaires publiques à la MRC de la Matanie, Kim Bergeron.

C’est pourquoi la programmation a été revue pour attirer davantage de clientèle sur l’heure du dîner avec des ateliers culinaires et des dégustations. Il y a toujours un petit quelque chose à déguster sur l'heure du midi , détaille Mme Bergeron.

Kim Bergeron, conseillère en communication et affaires publiques à la MRC de la Matanie accueille les visiteurs à l'entrée du marché. Photo : Radio-Canada / Emma Guerrero Dufour

Il s’agit du dernier marché au Colisée Béton provincial avant le déménagement prévu dans un nouveau bâtiment, place des Rochelais, près du fleuve, l'an prochain. Tout le monde a hâte, les marchands et les clients nous en parlent. [...] On espère avoir une quinzaine de kiosques sur place pour la prochaine saison , raconte Kim Bergeron.

Le marché public de la Matanie sera ouvert tous les samedis de l'été, jusqu'au 23 septembre prochain.