Festival Lo-Fi de Normandin : quand un retour en région se transforme en festival

Un festival de musique comme pendaison de crémaillère. Voilà ce qu'a accompli Éric Villeneuve en organisant le festival Lo-Fi de Normandin. L’événement affichait pas moins de 27 spectacles vendredi et samedi.

Il s’agissait de la première édition du Festival Lo-Fi. L’objectif derrière l'événement était de faire une grande fête musicale entre amis, explique celui qui est natif de Normandin.

C’est une crémaillère des gens qu’on s’ennuyait depuis deux ans, on veut faire partager toute notre folie aux gens d’ici, donc ç’a pris la forme d’un festival où il y a une tonne de musiciens parce que depuis 20 ans on a fait beaucoup de musique et de projets communs avec les gens ici , précise Éric Villeneuve.

Ouvrir en mode plein écran Éric Villeneuve et sa conjointe Nicole Carmen Godbout ont transformé leur pendaison de crémaillère en véritable festival de musique. Photo : Radio-Canada / Alexis Desnoyers-Muckle

De retour dans la région depuis deux ans, celui qui a vécu à Montréal pendant une vingtaine d'années voulait faire les choses en grand. Avec sa conjointe Nicole Carmen Godbout, il a pu compter sur l'aide des musiciens et d'autres bénévoles pour s'assurer du bon déroulement de l'événement. Le couple accueillait une quarantaine d'artistes et de musiciens.

Selon Michel Couture du groupe Fokyoushima, le festival est une excellente vitrine pour les artistes peu connus.

Ce n’est pas les gros moyens, la grosse business, c’est de faire avec les moyens du bord. C’est une vitrine pour les gens d’ailleurs ou du monde qui ne sont pas dans un réseau grand public , précise-t-il.

Puisque l'événement fait également office de pendaison crémaillère, les organisateurs ne pensent pas que le festival sera de retour l'an prochain. Ils souhaitent toutefois continuer à organiser des événements à Normandin dans le but promouvoir la culture.

D'après le reportage d’Alexis Desnoyers-Muckle.