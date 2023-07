Les travailleurs agricoles en C.-B. plus exposés aux maladies liées à la chaleur

Alors que des statistiques indiquent que de plus en plus de travailleurs en Colombie-Britannique souffrent de coups de chaleur, un organisme qui défend les droits des migrants dit que le gouvernement doit mieux les protéger, parce que plusieurs d’entre eux vivent et travaillent dans des conditions inacceptables.

Entre 2018 et 2020, les travailleurs de la Colombie-Britannique ont soumis environ 40 réclamations par an à cause des coups de chaleur à l’agence des accidentés du travail WorkSafeBC. En 2021, il y a eu un nombre particulièrement élevé de réclamations à cause du dôme de chaleur. L'an dernier, il y a eu 81 réclamations, soit deux fois plus que les années précédentes.

Raoul Gatica, un ancien travailleur migrant et porte-parole de l’organisme Dignidad Migrante, affirme que de nombreux travailleurs vivent dans des conditions de travail difficiles en raison du manque de protections contre la chaleur.

Si le gouvernement exige que les compagnies protègent leurs employés, M. Gatica dit que peu est fait pour contrôler leur comportement. Il réclame donc que le gouvernement enquête plus sur les compagnies, sans préavis. Il a envoyé à Service Canada, Emploi et Développement social Canada, et au ministère provincial de l'Agriculture, une liste de six fermes qui n'ont pas, selon lui, de climatisation dans les résidences qui hébergent leurs travailleurs.

Il affirme que l’un des plus grands problèmes est que les travailleurs endurent la chaleur, le jour ou la nuit, sans répit.

Lorsque les travailleurs arrivent à la maison après une journée de travail, il fait très très chaud parce que dans plusieurs endroits, il n’y a pas de ventilation ni de fenêtre, et c’est surpeuplé , dit Raoul Gatica.

Les employeurs ne leur donnent rien pour réduire la chaleur dans les maisons.

Suzanna Prpic, responsable de la prévention à WorkSafeBC, rappelle pour sa part que les employeurs doivent avoir un plan en vigueur pour que les employés puissent avoir suffisamment d’eau, des pauses, et des espaces frais et bien ventilés. Elle explique que les heures de travail doivent être adaptées pour éviter les efforts physiques intensifs entre 11 h et 15 h. Enfin, elle affirme que l'agence a une équipe d’enquêteurs qui fait des inspections.

Publicité

Il est absolument important que les compagnies aient un plan et que tous les travailleurs participent aux discussions, afin qu'ils connaissent leurs droits, comme celui de refuser de travailler s’ils ne se sentent pas à l’aise , dit la responsable. Elle invite les travailleurs à la contacter, en promettant de les rencontrer pour discuter de leurs préoccupations.

Raoul Gatica répond que les travailleurs agricoles étrangers ont souvent peur de se plaindre par crainte de perdre leur emploi et leur statut au Canada. Aucun ne sait s’il va pouvoir revenir travailler au Canada. Donc ils doivent obtempérer et faire tout ce que l’employeur demande , dit-il.

Son association a dernièrement organisé des journées de soutien à Oliver et à Osoyoos où les travailleurs ont pu voir des médecins et des massothérapeutes gratuitement. Plus de 300 personnes y ont participé, dit-il.

Une étude des Instituts nationaux de santé (Nouvelle fenêtre) (en anglais), aux États-Unis, indique que les travailleurs agricoles ont 35 fois plus de probabilité de mourir à cause de la chaleur que les travailleurs dans d’autres industries.