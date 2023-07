Surnommée le « Hollywood du Nord », Toronto, avec ses gratte-ciel, ses maisons victoriennes et ses talentueux artisans du cinéma, attire chaque année d’innombrables productions cinématographiques américaines.

La grève des scénaristes et des acteurs à Hollywood porte toutefois un coup dur à l’industrie du cinéma de la Ville Reine, où les tournages se font plus rares cet été.

L’été est habituellement la saison la plus occupée pour Jason Knight et John Buchan, deux directeurs de distribution à Toronto. Leur entreprise, Buchan Knight Casting, a récemment assuré la distribution de productions à succès comme la série Ginny & Georgia, diffusée sur Netflix, et le film Women Talking, de la réalisatrice canadienne Sarah Polley.

Mais cette année, la saison est presque au point mort. L’agence, dont la majorité des contrats dépendent des productions américaines filmées au Canada, tourne au ralenti depuis le début de la grève des scénaristes d’Hollywood en mai.

Il y a beaucoup moins de séries qui viennent [à Toronto] et d’opportunités de travail, ce qui affecte tout le monde dans l’industrie , déplore Jason Knight.

[Nos revenus] ont diminué de 70 %. Nous piochons donc dans notre marge de crédit

Ouvrir en mode plein écran De nombreuses scènes de la série télévisée « La servante écarlate » ont été filmées dans la région de Toronto. Cette photo a été prise lors du tournage d'une scène filmée au parc Coronation à Oakville. Photo : George Kraychyk/Hulu

Selon Statistique Canada, l'industrie de la production cinématographique, télévisuelle et vidéo a généré 11,3 milliards de dollars de revenus au Canada en 2021. L'industrie du cinéma et de la télévision employait environ 244 000 personnes au pays en 2019 et 2020.

L’agence provinciale Ontario Créatif, qui supervise le développement des industries créatives dans la province, rapporte avoir soutenu 419 productions en 2022. En tout, ces productions ont généré 3,15 milliards de dollars pour l’économie ontarienne, dont près de 2 milliards proviennent de productions étrangères.

Des ramifications économiques importantes

Toronto, Vancouver, Calgary, tous ces endroits produisent la majorité de ce que vous regardez à la télévision , lance la réalisatrice Amanda Row, basée à Toronto.

La jeune femme a travaillé sur plusieurs grosses productions américaines comme les émissions Star Trek et Nancy Drew.

Ouvrir en mode plein écran Amanda Row est une réalisatrice canadienne et a travaillé sur de nombreuses productions hollywoodiennes. Photo : Radio-Canada / Andréane Williams

Depuis le début de la grève des scénaristes, elle a perdu 90 % de ses contrats.

C’est le désert.

Selon elle, les grèves à Hollywood ont un impact sur le gagne-pain d’un nombre incalculable de travailleurs et d’artisans canadiens qui travaillent de près ou de loin avec l’industrie.

Publicité

Nous sommes le Hollywood du Nord. Tellement de gens travaillent dans l’ombre. Que ce soit l’opérateur de la caméra, l’expert en gréage, les acteurs de second rôle, ils sont tous canadiens , ajoute-t-elle.

Son appartement est rempli d’artéfacts et d'accessoires en tout genre récupérés sur les différents plateaux de tournage où elle a travaillé. Un de ses souvenirs préférés est une petite boîte servant à ranger des recettes, achetée à une dame âgée de Barrie, en Ontario.

Tout ce qu’il y a sur cette étagère a été utilisé dans des productions américaines, mais vient du Canada ou a été fabriqué par des artisans canadiens , explique-t-elle.

Le président de la Writers Guild of Canada ( WGC ), l’association qui représente les scénaristes anglophones du Canada, Alex Levine, abonde dans le même sens.

Les services de traiteurs, ceux qui fournissent les lieux de tournage, le transport, tous ces gens sont sans travail. Il s’agit d’un coup important pour l’économie ontarienne et de Toronto , dit-il.

Publicité

Les acteurs en grève

La grève des acteurs, déclenchée cette semaine, aura aussi d’importantes conséquences sur les productions canadiennes qui n'étaient pas encore touchées par la grève des scénaristes.

Le directeur de distribution John Buchan explique que de nombreux acteurs canadiens font partie du syndicat des acteurs et des actrices SAG-AFTRA aux États-Unis. Ces derniers ne pourront donc pas prendre part aux tournages d’émissions ou de films canadiens.

Ouvrir en mode plein écran Aux États-Unis, les acteurs ont officiellement rejoint les lignes de piquetage, plus de deux mois après que les scénaristes ont commencé à faire grève dans leur tentative d'obtenir un meilleur salaire et de meilleures conditions de travail. Photo : Associated Press / Chris Pizzello

Les acteurs de second rôle et les figurants canadiens seront eux aussi touchés.

Beaucoup d’acteurs gagnent leur vie en multipliant les petites apparitions. [...] Pour le moment, ce n’est plus vraiment possible , explique John Buchan.

Des enjeux existentiels

Malgré tout, bon nombre d’acteurs de l’industrie du cinéma à Toronto se disent solidaires des grévistes américains.

Alex Levine, indique que la WGC entamera des négociations avec l’Association canadienne des producteurs médiatiques ( ACPM ) afin d’aborder les mêmes enjeux.

Amanda Row, elle, considère les revendications des scénaristes et acteurs américains comme des enjeux « existentiels » pour l'industrie. Ces derniers réclament une revalorisation de leur rémunération, en déclin en raison du modèle d’affaires des plateformes de visionnement en continu, ainsi que des garanties concernant l'usage de l'intelligence artificielle pour l'empêcher de générer des scénarios ou de cloner leur voix et leur image.