Intervention chirurgicale pour une policière agressée

Une policière du Service de police de Sherbrooke (SPS) passera sous le bistouri dimanche après avoir été agressée par un homme dans le parc du Petit Canada, sur la rue Alexandre.

C’est vendredi, aux alentours de 15 h 30, que deux agents de la patrouille préventive des parcs de la ville de Sherbrooke ont contacté le SPS . C’est que l’un d’eux a été frappé par un homme de 33 ans, fortement intoxiqué, qui venait d’être expulsé du parc Dufresne en raison de manquements concernant la réglementation de la piscine municipale.

Les agents de la paix ont procédé à une intervention un peu plus loin, dans le parc du Petit Canada sur la rue Alexandre, où s’était déplacé le suspect. Ce dernier montrait des signes d’agressivité et était particulièrement agité. Il refusait de collaborer avec les policiers et a tenté de prendre la fuite, à pied.

Les agents du SPS ont rattrapé l’homme et c’est durant cette intervention que le suspect a fracturé le doigt d’une policière.

Elle a dû se rendre à l’hôpital pour soigner ses blessures. Elle subira une intervention chirurgicale.

Hausse des comportements agressifs

Le suspect, connu des services policiers, a été arrêté et devra comparaître dans la journée. Il devra répondre à des accusations de voie de fait, d’entrave au travail des policiers, de voie de fait avec lésions envers un agent de la paix et de profération de menaces.

Les gens ont des comportements de plus en plus agressifs non seulement avec les policiers, mais envers l’autorité en général , se désole le relationniste du Service de police de Sherbrooke, Benoit Pellerin.

Le suspect avait déjà été arrêté pour des crimes contre la personne.