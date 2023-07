Près de 9000 clients d'Hydro-Québec sont toujours privés de courant samedi après-midi, résultat des violents orages qu'a connus le sud-ouest du Québec jeudi après-midi.

Peu après 9 h samedi matin, le nombre exact de clients privés de courant s'élevait à 22 308, comparativement aux 217 000 abonnés à la même heure vendredi.

Hydro-Québec n'a pas fixé de cible précise pour le nombre d'abonnés qui seront rebranchés samedi, contrairement à vendredi où l'objectif était fixé à 85 %.

La société d'État a également précisé que certains foyers pourraient devoir attendre à dimanche ou au début de la semaine prochaine avant de retrouver l'accès au courant électrique, notamment dans les cas plus complexes et dans les secteurs isolés.

Publicité

Des zones plus touchées

La Montérégie est le secteur le plus touché avec 2352 clients privés de courant. Suivent la région de Montréal avec 1688 personne sans courant et Lanaudière avec 2538.

Hydro-Québec prévoit tout de même que ces chiffres continueront de diminuer grâce à la température clémente et au redéploiement d'équipes des zones moins touchées vers les secteurs plus difficiles d'accès. Huit cents monteurs, élagueurs et équipes de plantage sont sur le terrain présentement pour rétablir le courant.

Des environ 530 pannes qu'il reste, il y en a près de 90 % qui touchent moins de 50 clients, donc c'est beaucoup de travail pour rétablir un petit nombre de clients. C'est pour ça que les chiffres vont continuer à descendre samedi, mais peuvent continuer à descendre plus lentement , a expliqué la porte-parole d'Hydro-Québec, Caroline Des Rosiers.

À noter que le nombre de clients privés d'électricité en Montérégie avait connu une légère hausse pour atteindre 36 000, samedi matin, à cause d'un animal qui avait réussi à se frayer un chemin jusque dans un poste électrique, causant d'autres coupures de courant.

Une tempête importante

Au lendemain des pluies diluviennes jeudi après-midi, la Ville de Montréal avait indiqué qu'elle avait reçu 88 millimètres de pluie en moins de deux heures par endroits, soit presque l'équivalent des 91 millimètres qu'elle reçoit en moyenne durant tout le mois de juillet.

Toutes les régions touchées ont reçu des quantités de pluie variant entre 50 et 90 millimètres, ce qui a provoqué des débordements d'égouts et de nombreuses inondations dans plusieurs municipalités.

Jeudi, le cocktail météo composé d'orages violents et même de tornades s'est déplacé sur une distance d'environ 450 kilomètres entre le sud d'Ottawa et Sainte-Anne-de-la-Pérade, à mi-chemin entre Trois-Rivières et Québec.