Les producteurs de fraises de la grande région de Québec sont unanimes : l’année 2023 est « à oublier ». Entre le gel des fleurs au printemps, la sécheresse du mois de juin et les pluies diluviennes des derniers jours, les petits fruits sont malmenés dans les champs et les cultivateurs tentent de sauver ce qu’ils peuvent.

Notre vie, c’est de s’adapter aux conditions, mais là, on doit s'adapter aux conditions extrêmes. L’eau, c’est la plus difficile à gérer, c’est 80 % de nos problèmes. On a vécu tout ce qu’on peut vivre dans une année, en une demi-saison.

Ouvrir en mode plein écran Dans la fraisière de Vincent Méthot, d’immenses flaques d’eau sautent aux yeux. Photo : Radio-Canada

Le producteur Israël Faucher abonde dans le même sens. Propriétaire de la Fraisière Faucher à Pont-Rouge, qualifie 2023 d’année catastrophe pour sa production.

Israël Faucher n’est même plus en mesure d’accueillir les visiteurs pour de l’autocueillette.

Au printemps, on a eu des gels de fleurs, on a irrigué environ 14 nuits pour le gel , relate le producteur. Ensuite, il a dû surmonter une sécheresse du 25 avril au 24 juin avec seulement 5 millimètres de pluie, sans compter les températures très élevées.

Ouvrir en mode plein écran «On tente de sauver ce qu’on a», admet Israël Faucher, ébranlé par la situation. Photo : Radio-Canada

Depuis lundi, avec les déluges que nous vivons, c’est incroyable , se désole-t-il. Nous avons eu environ 225 millimètres de pluie . Mon père a 76 ans, ça fait 45 ans qu’on fait des fraises, c’est du jamais vu ici.

Des milliers de dollars de pertes

Pendant de longues heures, les fraises produites par la famille Faucher flottaient dans une vingtaine de centimètres d’eau. Le producteur de Pont-Rouge estime que les pertes excéderont les 600 000 $ dans son cas.

La pluie tombe tellement vite que le sol n’est plus capable de l’absorber , raconte, encore sous l’émotion, Israël Faucher. C’est notre vie, c’est notre carrière, quand il arrive des choses comme ça, on a zéro pouvoir. […] En voyant la pluie tomber, on savait que c’était fini pour nos fraises.

Ouvrir en mode plein écran « Depuis le début de l'été, Dame nature n'a jamais épargné les récoltes», constate Vincent Méthot. Photo : Radio-Canada

La rentabilité ne sera pas au rendez-vous pour bon nombre de producteurs, selon Vincent Méthot. Il admet aussi que le goût des fraises n'est pas à son meilleur cette année. Avec toute l'eau dans les champs, et puisque ce fruit se gorge facilement d’eau, son goût finit lui aussi par subir les conséquences de ce trop-plein.

Vincent Méthot, à titre d’administrateur de l’Association des producteurs de fraises et framboises du Québec, pour Chaudière-Appalaches, constate que tous les producteurs, que ce soit pour des fruits ou des légumes, subissent les contrecoups de cette météo extrême .

Ouvrir en mode plein écran Vincent Méthot propose encore un peu d’autocueillette dans sa ferme, en prévenant toutefois les cueilleurs qu’il y a du tri à faire. Photo : Radio-Canada

C’est la gestion de l’eau, des excès d’eau presque partout, les producteurs sont essoufflés en plus de tout ce qu’on a comme problématique de main-d'œuvre et autres, avec les salaires qui augmentent chaque année.

L'Union des producteurs agricoles (UPA), la Financière agricole et le MAPAQ se rencontreront pour une réunion extraordinaire la semaine prochaine afin de discuter de solution pour aider les producteurs touchés par les conditions météorologiques, pas uniquement les producteurs de fraises.

C'est quoi le bout que la Financière est capable de faire? Qu'est-ce que le MAPAQ est capable de faire? C'est sûr que nous, l' UPA, on va accompagner nos producteurs là-dedans , assure le président de l' UPA Chaudière-Appalaches, James Allen.

Des informations de Louis-Simon Lapointe et de Félix Morissette-Beaulieu