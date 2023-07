Les produits de la ferme Tomates et Camomille certifiés biologiques

La ferme maraîchère Tomates et Camomille de Rouyn-Noranda a reçu sa certification biologique Ecocert Canada.

C'est le résultat d'années de travail, mais le processus pour avoir la certification a duré une année et demie.

L'entreprise affirme qu'elle n'a pas fait de conversion puisqu'elle n'a jamais été dans une production agricole conventionnelle.

Pour arriver à certifier ses produits, la ferme doit tenir à jour une douzaine de registres de traçabilité.

Il faut être capable de dire à quel moment on a planté tel légume, qu'est-ce qu'on a fait comme travail de sol, l'année d'avant qu'est-ce qu'il y avait à cet endroit pour être capable d'assurer qu'on a des rotations dans nos cultures, est-ce qu'il y a des engrais verts , énumère la copropriétaire Kamylle Béchard-Plourde.

D'autres éléments sont aussi à considérer. Quel produit on met, est-ce que ça respecte les normes, avoir des registres qui expliquent nos équipements, nos produits et aussi avoir des registres de vente qui correspondent aux registres de récoltes. Ils ne veulent pas qu'on vende plus de légumes que ce qu'on a récolté, ce qui pourrait dire que par exemple on achète un produit ailleurs, puis on le revend comme étant biologique fait savoir la copropriétaire de la ferme dans une entrevue à l'émission Des matins en or.

Ouvrir en mode plein écran Kamylle Béchard-Plourde, copropriétaire des Jardins tomates et camomille Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Même si la certification est un long processus, Kamylle Béchard-Plourde tenait à assurer que ses produits sont sains.