Un programme de prêt de sacs à dos contenant tout le nécessaire pour explorer la nature dans le Grand Sudbury est de nouveau organisé pour les jeunes de la région cette année.

Le Comité d’intendance du ruisseau Junction de Sudbury met à la disposition du public 50 sacs à dos contenant du matériel pour que les jeunes puissent explorer et mieux comprendre leur milieu naturel et la faune et la flore qui les entourent.

Chaque sac, distribué dans les succursales de la bibliothèque municipale de Sudbury, contient des guides d’identification d’oiseaux, de papillons, d’insectes et de traces d’animaux.

On y trouve aussi du matériel pour capturer des insectes, des jumelles pour observer la nature et des bandelettes pour tester la qualité de l’eau dans les cours d’eau de la région.

Les guides contenus dans le sac permettent d'identifier des espèces animales qu'on trouve dans le secteur du ruisseau Junction ou ailleurs dans la région de Sudbury.

Ce programme avait d’abord été créé par l’organisme Watersheds Canada l’an dernier, il a depuis été repris par le Comité d’intendance du ruisseau Junction, qui se charge aussi d’aider les jeunes à mieux se servir de ces sacs à dos.

Ce qu'on fait nous c'est qu'on est capables d'avoir des personnes sur le terrain qui vont dans les bibliothèques et qui expliquent aux gens c'est quoi l'importance de ces sacs à dos , explique Jamie Depolla, biologiste pour le comité.

L’association entre le comité et Watershed Canada s’est faite très naturellement , indique-t-il.

Jamie Depolla, accompagné de Miranda Virtanen du Comité d'intendance du Ruisseau Junction, croit que les jeunes qui vont louer ces sacs à dos vont avoir l'occasion de mieux comprendre la nature autour d'eux, peu importe où ils vont emporter leur sac à dos.

Le Comité d’intendance du ruisseau Junction souhaite que les jeunes et leurs familles s'intéressent au milieu qui les entoure pendant les beaux jours d'été.

On veut que lorsque les jeunes et les adultes sont à leur chalet près d’un lac, qu’ils réfléchissent à ce qui se passe autour d’eux. On veut qu’ils ouvrent leurs yeux sur ce qui se passe, que ce soit de la plus petite bête à la plus grande.

M. Depolla affirme qu’avec l’histoire du ruisseau Junction, et l’attachement qu’a la communauté envers celui-ci, que son organisme souhaite faciliter l’accès à la nature et l’accès à l'information , en ce qui concerne les espèces qui doivent être protégées dans la région.

Explorer sa nature à son rythme

Selon Monica Seidel, gestionnaire des communications et du financement de Watersheds Canada, affirme que le programme de sac à dos a été mis en place pour combler un manque à la sortie de la pandémie.

Monica Seidel, gestionnaire des communications et du financement de Watersheds Canada, affirme qu'au sortant de la pandémie son organisme cherchait un moyen de combler un besoin de se rapprocher des jeunes pour leur apprendre la conservation de leur environnement.

Nous avions réalisé au tournant de la pandémie que la population aime se promener dans la nature dans leur communauté et que celle-ci trouve ça important , explique-t-elle.

À ce moment, on ne pouvait pas donner notre programme normal d’éducation chez les jeunes, alors on a décidé de mettre en place cette activité comme un pont pour ne pas perdre notre lien avec les jeunes pour les inciter à les connecter avec la nature.

Elle indique que l’organisme souhaite que les gens qui vont mettre la main sur un sac à dos puissent créer des souvenirs et des connexions avec les endroits naturels qu’ils vont visiter .

Les sacs à dos contiennent des fiches d’informations sur différentes espèces qui sont présentes dans les milieux naturels de la région, qui incluent des informations sur comment protéger ces espèces qui pourraient être menacées.

Il y a des fiches sur les animaux, les insectes ou encore la préservation de la qualité de l’eau, on peut choisir ce que l’on veut, et faire les activités à son propre rythme , indique Mme Seidel.

Avec les informations d'Orphée Moussongo.