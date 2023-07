La grève à Hollywood ébranle aussi le milieu audiovisuel québécois

Offres d'emploi en berne, reconversions professionnelles... Le milieu audiovisuel québécois ne sera pas épargné par la grève historique qui paralyse la production cinématographique et télévisuelle américaine, préviennent des gens du milieu et des observateurs.

Habituellement associée à une période faste de tournages, la saison estivale sera tout autre cette année pour les travailleurs de l'industrie cinématographique, et ce, même au Québec, où les artisans ne sont pourtant pas en grève.

La production québécoise offre un certain nombre d’emplois, mais beaucoup de monde va se présenter pour les différentes offres, il va y avoir une congestion , anticipe Christian Lemay, président de la section locale 514 de l'Alliance québécoise des techniciens et techniciennes de l'image et du son (AQTIS).

Cette industrie, ce sont des pigistes. La précarité de leur emploi est déjà connue.

La pandémie a déjà dévasté le secteur culturel, poussant des artistes à vouloir se reconvertir. Ce mouvement de grève n'aidera pas à conserver les talents, ajoute M. Lemay. On voit des gens qui vont se réorienter, mais la seule chose qu’on espère, c'est qu’ils reviennent à leur passion , a-t-il expliqué à l'émission Tout un matin.

Publicité

Des milliers de travailleurs touchés

Les acteurs américains sont officiellement entrés en grève vendredi à minuit, rejoignant ainsi les scénaristes pour une mobilisation jamais vue depuis 1960 à Hollywood.

Comme les scénaristes, les acteurs réclament une revalorisation de leurs rémunérations résiduelles , celles associées à chaque rediffusion d’un film ou d’une série, lesquelles ont plongé avec l’avènement des plateformes de diffusion en continu.

Ouvrir en mode plein écran Les acteurs ont officiellement rejoint les lignes de piquetage plus de deux mois après que les scénaristes ont commencé à faire grève dans leur tentative d'obtenir un meilleur salaire et de meilleures conditions de travail. Photo : Associated Press / Chris Pizzello

M. Lemay évalue que la grève initiale des scénaristes américains a touché quelque 800 travailleurs de l’industrie, notamment avec la suspension de projets en cours. D'autres projets n'ont tout simplement pas pu être lancés.

Il estime que ce nouvel élargissement de la grève touchera plus de 1500 à 2000 personnes, travailleurs et techniciens , une situation aux antipodes de l'été 2021, quand le milieu affrontait une pénurie de personnel après la parenthèse noire de la pandémie, a-t-il rappelé. Au Québec seulement, près de la moitié des 55 000 emplois dans l’industrie québécoise de l’audiovisuel sont générés par des productions étrangères, très majoritairement américaines.

Publicité

L'Union des artistes (UDA) confirme que la grève aura un impact sur l’industrie culturelle québécoise . Cela affectera notamment les acteurs et actrices qui ont l’habitude d’obtenir des rôles ou de faire de la figuration dans les productions américaines tournées dans des studios québécois , écrit le syndicat à Radio-Canada.

L’ UDA anticipe aussi des répercussions à moyen terme sur le secteur du doublage : Dans quelques mois, les productions qui étaient censées être doublées ici à Montréal ne le seront pas puisqu’elles n’ont jamais été tournées , indique Tania Kontoyanni, présidente de l’ UDA .

Des effets jusqu'à la postproduction

Un secteur particulièrement touché à Montréal est celui des effets visuels. Depuis les dix dernières années, il y a plus de 6500 à 7000 artistes qui travaillent en effets spéciaux à Montréal, principalement sur des productions étrangères , rappelle François Lambert, qui signe les effets visuels de plusieurs films américains.

Selon lui, l'industrie québécoise ne compensera pas les pertes d'emplois liées à la grève, prévient-il.

Des répercussions se font déjà sentir parmi les destinations canadiennes prisées de l'industrie cinématographique américaine, comme Toronto et Vancouver.

Vendredi, quelque 160 000 acteurs syndiqués se sont mis en grève pour la première fois en 43 ans, dénonçant les rémunérations exorbitantes des magnats du divertissement. Ils ont évoqué leurs craintes de ne pas recevoir une part équitable des bénéfices dans un avenir dominé par la diffusion en continu.

Les acteurs grévistes ont ainsi rejoint les 11 500 scénaristes déjà en grève, qui ont débrayé en mai pour des raisons similaires, notamment face à la menace de l'intelligence artificielle. Les acteurs et les scénaristes n'avaient pas fait grève en même temps depuis 1960.

Avec des informations du New York Times