Plus de tempêtes pourraient entraîner des primes d’assurances plus élevées

Avec les catastrophes naturelles plus fréquentes dans la région de la capitale nationale, les primes d’assurances pourraient se voir augmenter, selon le Bureau des assurances du Canada (BAC).

Ces dernières années, Ottawa a été frappée par une série de tempêtes, notamment le derecho de l'année dernière, six tornades en 2018 et maintenant une tempête à Barrhaven qui a arraché les bardeaux, des toits et fait voler des fenêtres en éclats jeudi après-midi.

Ces catastrophes naturelles sont de plus en plus importantes et coûteuses en termes de pertes , a expliqué la directrice des relations avec les consommateurs et l'industrie du BAC , Anne Marie Thomas.

Les demandes d'indemnisation augmentent. Les coûts des sinistres augmentent. Il est donc logique que cela se traduise par une augmentation des primes.

Entre 2001 et 2010 au Canada, les pertes dues aux catastrophes naturelles se sont élevées en moyenne à environ 675 millions de dollars par année, a-t-elle indiqué.

Ces pertes sont passées à une moyenne de 2 milliards de dollars au cours de la décennie suivante, et ont grimpé en flèche l'année dernière, atteignant 3,1 milliards de dollars.

Ouvrir en mode plein écran Les dégâts étaient bien visibles devant cette résidence du quartier Barrhaven, à Ottawa. Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Un phénomène national

Si les primes peuvent augmenter dans la région, c'est aussi le cas dans une grande partie du pays, a ajouté Anne Marie Thomas, que ce soit à cause des feux de forêt dans l'ouest ou des ouragans dans l'est.

Selon Mme Thomas, les tornades ne sont pas spécifiquement mentionnées dans la plupart des polices d’assurance, mais, celles-ci couvrent les dommages causés par le vent, y compris les débris volants et les branches d'arbres tombées.

Selon le BAC , aucun événement météorologique majeur n'est susceptible à lui seul de faire augmenter les primes dans une région, mais d'autres facteurs tels que l'inflation, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et les pénuries de main-d'œuvre peuvent également les faire grimper.

125 maisons endommagées à Barrhaven

Les autorités municipales estiment qu'au moins 125 maisons ont été endommagées par la tornade de jeudi.

Publicité

Des toits et bardeaux ont été arrachés, des fenêtres brisées et des arbres tombés. Vendredi, à Everbloom Lane, les couvreurs étaient déjà à l'œuvre.

Selon Rashad Jawhary, qui travaille pour une entreprise de toiture, son entreprise a enregistré une hausse des appels depuis la tornade.

Il a mentionné que les dégâts sont estimés à des centaines, voire des milliers de dollars. La plupart du temps, ce sont des éléments de toitures qui manquent, selon lui.

Il faudra un peu de temps pour tout remettre en ordre. Je dirais au moins un à deux mois , a-t-il soutenu.

En attente de pouvoir retourner à la maison en toute sécurité

Cory Papineau et Miranda Lepore font partie de ceux qui devront s'armer de patience. Leur maison a aussi été endommagée par la tornade de jeudi à Barrhaven.

Le couple a entamé les démarches auprès de son assureur, mais ne sait pas combien de temps il leur faudra pour que leur maison soit réparée.

Ouvrir en mode plein écran Cory Papineau et Miranda Lepore sont rentrés chez eux à Barrhaven vendredi pour prendre quelques affaires. Ils sont hébergés par de la famille jusqu'à ce qu'ils reçoivent le feu vert d'un ingénieur en structure indiquant que la maison peut être habitée de nouveau en toute sécurité. Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

Présentement hébergés par leur famille, Cory Papineau et Miranda Lepore attendent de recevoir le feu vert d'un ingénieur en structure pour retourner dans leur demeure en toute sécurité.

Publicité

D'après la gravité des dégâts avec, entre autres, le toit et la charpente exposés, les fenêtres brisées, un ingénieur en structure doit se rendre sur place pour évaluer la situation , a expliqué Miranda Lepore.

Ils ont pu visiter la maison vendredi pour récupérer quelques effets.

Il faudra beaucoup de temps pour que tout revienne à la normale et pour effectuer les réparations , a ajouté Cory Papineau, qui s'était réfugié dans son sous-sol pendant la tempête.

Mais personne n'a été blessé. C'est le plus important.