Le festival ManyFest est annulé à Winnipeg cette année

ManyFest, le plus grand festival de rue de Winnipeg, n’aura pas lieu cette année, ont annoncé vendredi les organisateurs.

L’événement, qui devait avoir lieu du 8 au 10 septembre sur Broadway, est annulé en raison de plusieurs facteurs opérationnels , ont indiqué les responsables dans un message publié sur Facebook, sans donner plus de précisions. Ils mentionnent simplement que des consultations entre Downtown Winnipeg BIZ, Smith Events et True North Sports and Entertainment les ont conduit à prendre cette décision.

Les efforts pour explorer d’autres options n'ont pas abouti, a déclaré la présidente directrice générale de Downtown Winnipeg BIZ, Kate Fenske, dans un courriel vendredi.

Le festival, qui existe depuis 2010, s’étend sur trois jours et offre des divertissements tels que des manèges, des camions de restauration, de la musique en direct et un marché artisanal. Après deux ans d’interruption en raison de la pandémie de COVID-19, il avait fait son retour l’an dernier sur Broadway et Memorial.

Environ 85 000 personnes y avaient pris part en 2019 et 2022, selon le site Internet de ManyFest.

Déception des camions de restauration

David Jonasson est propriétaire du camion-restaurant The Walleye Wagon et a participé au festival de 2011 à 2019. Il déplore avoir été mis au courant en même temps que le public de l’annulation de cette année et estime que cela montre un manque de considération pour les vendeurs.

Publicité

Ils auraient dû nous prévenir avant cela, simplement parce que nous sommes ce qui fait leur événement , a-t-il déclaré vendredi.

Il indique tout de même avoir reçu un courriel concernant l'annulation après que lui et d'autres propriétaires de camions de restauration se sont plaints sur la publication Facebook, mais le message contenait des informations essentiellement copiées et collées à partir de la publication.

Le manque à gagner pourrait, par conséquent, être important pour son secteur d’activité puisque ManyFest est l’un des derniers événements de l’année pour les camions de restauration à Winnipeg.