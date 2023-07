La berce du Caucase est une plante exotique envahissante nuisible pour la santé. Pour en parler, François Lajoie, directeur général de l'organisme des bassins versants de la Côte-du-Sud était au micro de l’émission C'est encore mieux l'après-midi, vendredi. Il est responsable de la deuxième phase du projet d'Offensive régionale de lutte à la berce du Caucase.

Ce qui est dangereux pour l’humain, c’est sa sève , prévient M. Lajoie. Toucher au liquide, qui est incolore et inodore, nous expose à des cas de brûlures épidermiques .

Dans un délai de 24 à 48 heures après l’exposition M. Lajoie note l’apparition de cloches importantes, des brûlures jusqu’au deuxième degré qui peuvent laisser des cicatrices .

Il faut vraiment être alerte [...] Il y a des gens qui s’y frottent et, quelques jours après, qui ont des brûlures et ne comprennent pas d’où ça vient.

Ce qu’il qualifie de problème sérieux est souvent mis, à tort, sur le dos des produits de piscine .

L’action irritante de la sève sur la peau étant activée par la lumière, qu’elle soit naturelle ou artificielle, il conseille, en cas de contact, de rapidement laver et rincer les parties infectées, puis de couvrir pendant 72 heures les zones soupçonnées d’avoir été touchées par la sève avec des vêtements sombres.

Si la plante atteint la maturité après 4 ans, sa sève est dangereuse tout au long de sa croissance, ajoute M. Lajoie.

Une plante envahissante qui peut causer des brûlures importantes.ÉMISSION ICI PREMIÈRE.C'est encore mieux l'après-midi. Une plante envahissante qui peut causer des brûlures importantes ÉMISSION ICI PREMIÈRE C'est encore mieux l'après-midi Écouter l’audio (Une plante envahissante qui peut causer des brûlures importantes. 6 minutes 46 secondes) Durée de 6 minutes 46 secondes 6:46

Comment la reconnaître ?

Bien qu’elle atteigne par endroit les 5 mètres de haut, M. Lajoie précise que, dans la région, elle tend à monter jusqu’à 3 mètres et demi seulement.

Sur le site web de la Ville de Québec, la page consacrée à la berce du Caucase décrit ses feuilles comme profondément découpées, divisées en larges folioles irrégulières, pouvant mesurer de 50 à 150 cm de diamètre .

La Ville parle également de petites fleurs blanches regroupées en ombelles constituées de 50 à 150 rayons, pouvant atteindre de 20 à 50 cm de diamètre .

Ouvrir en mode plein écran La berce du Caucase est caractérisée par ses «petites fleurs blanches regroupées en ombelles constituées de 50 à 150 rayons, pouvant atteindre de 20 à 50 cm de diamètre», peut-on lire sur le site de la Ville de Québec. Photo : Courtoisie

Une jolie plante, convient M. Lajoie. C’est ce qui a fait que des horticulteurs amateurs se sont échangés des graines , dit-il.

Publicité

Répandue d’abord en Europe, M. Lajoie estime que son arrivée de notre côté de l’océan Atlantique s’est faite il y a une quarantaine d'années.

Il y en avait en 1979 dans un jardin à Québec , laisse-t-il tomber. Dans Chaudière-Appalaches, on la connaît depuis à peu près les années 2000 .

À maturité, elle va élancer une tige florale qui va monter assez haut et produire de 15 000 à 20 000 graines , et donc propager un nombre incroyable de plantes, indique M. Lajoie. Nous, notre objectif, c’est zéro graine produite.

Différentes stratégies pour s’en débarrasser

Sur le territoire de Chaudière-Appalaches, il est possible de signaler sa présence en se rendant sur le site byebyeberceducaucase.com, indique M. Lajoie.

Publicité

Sur leurs sites web respectifs, Lévis et Québec recommandent aussi de composer le 311 pour signaler la présence de la plante.

À Québec, en vertu de la réglementation municipale en vigueur, si la berce du Caucase est présente sur un terrain privé, le propriétaire est dans l’obligation de disposer de la plante , précise le site de la Ville.

En revanche, si elle est aperçue sur un terrain municipal, la Ville de Québec inclura le site dans son programme municipal de lutte à la berce du Caucase , indique-t-on.

Le site web poursuit en rappelant qu’ il est important de ne jamais la semer, la planter, la multiplier ou la transporter .

Ouvrir en mode plein écran François Lajoie et son équipe disposent de « différentes stratégies » pour éradiquer la berce du Caucase. Photo : Courtoisie

Si la berce du Caucase est une plante pour le moins coriace, M. Lajoie et son équipe disposent de différentes stratégies pour l’éradiquer. Une fois signalée via byebyeberceducaucase.com, on l’arrache jusqu’à un pied de la racine pour s’en débarrasser .

Lorsqu’ils sont incapables de procéder à l’arrachage immédiat, parce que les plants sont difficiles d’accès ou qu'ils poussent dans la roche, par exemple, les experts misent sur une stratégie à plus long terme.

L’équipe note alors les signalements, les interventions et les suivis pour être en mesure de revenir par la suite et d’intervenir [lorsque la croissance du plant sera] plus avancée .

C’est une plante qui a plusieurs stratégies de croissance, alors on a développé beaucoup de stratégies pour la combattre.