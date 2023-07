Les six bâtiments de l'ancien hôpital Royal Victoria pourraient être convertis en logements étudiants et ainsi doter Montréal d'une cité universitaire internationale à l'image de celles situées ailleurs dans le monde, comme à Paris.

Situé sur le flanc du mont Royal, l'ancien hôpital est inutilisé depuis une dizaine d'années, à l'exception de l'installation de lits d'urgence pour les personnes sans-abri durant la pandémie.

Le projet de reconversion permettrait de créer 1000 logements pour étudiants nationaux et internationaux, au moment où l’industrie de la construction peine à suivre les besoins en matière d'habitation.

Confié à la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), ce dernier a ensuite donné un mandat d'analyse de faisabilité au groupe Ivanhoé Cambridge quant à la possibilité d’accueillir des étudiants dès 2030.

« Évidemment la cité universitaire de Paris est un modèle intéressant, mais ce ne sera pas le même concept à Montréal étant donné la configuration de nos espaces. Notre degré d’enthousiasme est très élevé et notre degré de confiance l’est également, mais on demeure réalistes », a affirmé plus tôt cette semaine la cheffe de développement économique au Québec du groupe Ivanhoé Cambridge, Élise Proulx.

Des possibilités intéressantes

Bien que le projet soit en cours d’analyse, plusieurs se réjouissent de la possibilité de voir émerger une nouvelle cité universitaire à cet endroit.

C’est notamment le cas d'élus municipaux comme Robert Beaudry, responsable de l'urbanisme au Comité exécutif de la Ville de Montréal, qui a réagi cette semaine en affirmant voir d’un bon œil cette conversion ayant le potentiel de bonifier l’accessibilité de ce secteur.

C’est un projet très intéressant. Les résidences étudiantes, là on le sait vraiment, c'est un bénéfice collectif pour la population. Ce sont aussi des résidences qui n'ont pas un impact sur l'extérieur et qui permettent de faire un effet campus qui sera aussi ouvert à la population montréalaise.

L’Unité de travail pour l’implantation de logement étudiant se dit pour sa part enthousiaste de pouvoir potentiellement contribuer à ce projet, correspondant à leurs objectifs de faire du logement interétablissement dans ce secteur de Montréal.

Rappelons que les résidences pour étudiants n’arrivent plus à répondre aux demandes des étudiants.

Ivanhoé Cambridge doit donner une réponse d’ici février 2024 quant aux paramètres financiers permettant à ce projet d'aboutir ou non.