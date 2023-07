Langues et culture au cœur des 10e Jeux autochtones de l’Amérique du Nord

Plus de 5000 athlètes seront en Nouvelle-Écosse du 15 au 23 juillet pour participer aux 10e Jeux autochtones de l’Amérique du Nord (JAAN). En plus des compétitions, le comité organisateur souhaite mettre de l’avant langues et cultures autochtones.

Le président des JAAN 2023, George Tex Marshall est de la communauté autochtone Eskasoni, en Nouvelle-Écosse. Il rêvait depuis plus de deux décennies d’organiser cet événement à Halifax.

Selon lui, il s’agit d’une occasion incroyable de partager la culture des peuples d’Amérique du Nord.

On s’est fixé comme objectif que l’événement soit constitué de 50 % de culture et de 50 % de jeux. Nous resterons fidèles à notre engagement , souligne-t-il.

Un village culturel autochtone est aménagé depuis samedi dans le parc Halifax Commons, et ce jusqu’au 22 juillet. Des marchands de partout autour du continent vendent également leurs produits sur place. La moitié d’entre eux viennent de la région.

L'un des cinq wigwams installés dans le parc Halifax Commons.

Parmi les activités et performances aussi à l’horaire, notons que le chef Ray Bear offrira une démonstration culinaire de plats traditionnels autochtones.

Une présentation de la médecine traditionnelle par l’ethnobotaniste et professeur d’études mi'kmaq à l’Université du Cap-Breton Tuma Young est aussi prévue.

Jeux, contes, tambours, paniers tressés et tannage de peaux d’animaux attendent aussi les visiteurs.

En plus du village culturel, des épreuves des jeux sont présentées dès lundi à Halifax et dans la communauté autochtone de Milbrooks.

Le chef de la première nation de Millbrook, Bob Gloade, estime que la culture est un élément clé de l’événement, particulièrement pour les joueurs de tambour, les danseurs et les artistes autochtones de la région.

Langues et partage

La langue sera aussi au cœur des échanges culturels pendant les JAAN 2023, confirme George Tex Marshall.

Des personnes venant de tout le continent et avec leur propre langue sont réunies, rappelle-t-il. Si certains d’entre eux ne pratiquent pas leur langue d’origine, George Tex Marshall juge que les JAAN 2023 ont le potentiel de rectifier le tir.

Ça pourrait être un catalyseur de changements , avance-t-il.

De plus, 460 panneaux trilingues sont visibles un peu partout pendant les JAAN 2023. Le mi'kmaw, le français et l’anglais sont à l’honneur.

Un panneau avec de l'information en mi'kmaw, en français et en anglais au village culturel.

La directrice générale de la Confederacy of Mainland Mi'kmaq, Angie Gillis, a hâte de voir l’impact que les jeux et le village culturel vont avoir sur le public. Ils vont vraiment voir une partie de qui nous sommes , lance-t-elle.

Même son de cloche pour la présidente du conseil d’administration de la Société hôte des JAAN 2023, Fiona Kirkpatrick-Parsons, qui croit que les jeux aideront à rapprocher les gens de toutes les cultures.

On veut que tout le monde se sente le bienvenu à venir apprendre et à participer , conclut-elle.