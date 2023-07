Participation record au Festival des saines habitudes de vie Desjardins

Ville-Marie accueille ce samedi matin le 15e Festival des saines habitudes de vie Desjardins.

117 coureurs sont inscrits aux différentes épreuves du volet compétitif, un record, selon les organisateurs. Ça, c'est notre record depuis les 5 dernières années, on n'avait jamais eu autant d'inscrits pour le compétitif , se réjouit la présidente et chargée des communications de l'événement, Lisandre Rivard.

Il y a 36 inscriptions pour le volet participatif et les plus petits trouveront aussi leur compte avec la course Alexis le Trotteur pour initier les enfants de 3 et 4 ans.

En Abitibi-Témiscamingue, des événements sportifs, il n'y en a pas beaucoup ou il y en a de moins en moins et on a quand même des passionnés qui veulent se mettre au défi et relever le tout. Donc on a beaucoup de gens de l'Abitibi et du Témiscamingue qui participent. J'ai déjà vu des gens de l'Outaouais aussi qui font le voyage jusqu'ici pour ça, des gens de l'Ontario aussi beaucoup. C'est vraiment le fun de voir que ça, ça intéresse beaucoup de monde , souligne Lisandre Rivard.

Ouvrir en mode plein écran Festival des saines habitudes de vie de Ville-marie (Archives) Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

Elle mentionne a passage que l'événement de Ville-Marie est affilié à Triathlon Québec, ce qui lui permet d'attirer plus de participants dans le volet compétitif.

Au-delà du volet sportif, l'événement ont aussi des retombées économiques sur les commerces de Ville-Marie, indique la présidente.

Pour la tenue de l'événement, les organisateurs ont besoin de recruter des dizaines de bénévoles.