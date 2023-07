La grève du secteur du cinéma d’Hollywood inquiète les commerces torontois

Le Festival international du film de Toronto (TIFF) est encore dans plus d'un mois, mais deux grèves des travailleurs du divertissement aux États-Unis ont fait craindre à l'industrie du cinéma au Canada, aussi appelé « Hollywood North », que l'événement annuel n'offre pas le coup de pouce habituel aux entreprises locales.

Lorsque la Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA) a quitté le travail jeudi à minuit, rejoignant la Writers Guild of America sur la ligne de piquetage, l'action syndicale a interrompu des dizaines de productions internationales (Nouvelle fenêtre) et a immédiatement arrêté le travail promotionnel que les acteurs effectuent pour les films déjà terminés.

Cela signifie que le TIFF , qui est prévu du 7 au 17 septembre, pourrait voir des tapis rouges dénudés et beaucoup moins de vedettes alors que les membres du SAG ne participeront pas aux premières, aux panels et aux conférences de presse, alors qu'ils cherchent à obtenir de meilleurs salaires et des protections contre l'intelligence artificielle.

Mais les grèves pourraient également entraîner des problèmes potentiels pour les entreprises locales qui comptent souvent sur l'événement pour faire vivre leurs entreprises jusqu'à l'automne. Ces dernières aident à transporter, nourrir et fêter la multitude de vedettes qui viennent participer au TIFF.

Publicité

Plus la grève durera, plus l'impact sera mauvais sur l'économie locale , a commenté Julie Kwiecinski, directrice des affaires provinciales de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI), pour l'Ontario.

Elle a eu vent que des entreprises locales essayaient de naviguer dans leurs réservations d'hôtels et de restaurants, qui pourraient être annulées, et de déterminer la quantité de nourriture, de fleurs et de cadeaux à apporter pour un festival dont l'apparence et l'ambiance pourraient varier énormément par rapport aux années précédentes.

L'incertitude entourant le TIFF est exacerbée par le contexte inflationniste et de taux d'intérêt élevés dans lequel les entreprises se trouvent alors qu'elles tentent de se remettre de la pandémie de COVID-19.

Un sondage mené par la FCEI en mai a révélé que près de la moitié des petites entreprises de l'Ontario gagnent moins que la normale et que 61 % ont des dettes liées à la pandémie.

Ces entreprises fondent beaucoup d'espoir sur le TIFF . Nous espérons qu'il y aura une conclusion rapide à la grève afin que nous puissions attirer des vedettes de cinéma en ville et que le spectacle puisse continuer , a déclaré Mme Kwiecinski.

Publicité

Le TIFF continue sa planification

Bien que les affaires aient été solides ces derniers temps, Kristine Hubbard, directrice des opérations du service de taxis de Toronto Beck, estime qu'il serait décevant de voir moins d'acteurs importants au TIFF .

Toute notre ville l'attend avec impatience, et les restaurants et tant d'entreprises dépendent d'événements comme celui-ci, et les chauffeurs de taxi en font certainement partie.

Le TIFF n'a pas précisé ce qu'il ferait si les grèves s'étendaient à la période du festival, mais il a admis qu'il n'en sortirait pas indemne.

L'impact de cette grève sur l'industrie et sur des événements comme le nôtre ne peut être nié , a déclaré le TIFF quelques instants après l'annonce de la grève par le SAG .

Nous exhortons nos partenaires et collègues à reprendre un dialogue ouvert. Nous continuerons à planifier le festival de cette année dans l'espoir d'une résolution rapide dans les semaines à venir.

Ana White, vice-présidente de l'avancement du festival, a envoyé un courriel avec le même message aux membres du TIFF vendredi, ajoutant que nous continuons à planifier un festival incroyable présentant le meilleur du cinéma mondial et nous sommes impatients d'accueillir le public légendaire du TIFF à Toronto en septembre.

La dernière fois que le TIFF et la firme de recherche TNS Canada Ltd. ont étudié l'impact financier du festival remonte à 2013. Ils ont noté que l'événement avait rapporté au moins 189 millions $ en activité économique annuelle aux entreprises de Toronto.

Ces chiffres ont probablement augmenté au fur et à mesure que le festival s'est développé au cours de la dernière décennie, qu'il a commencé à organiser une soirée de remise de prix et qu'il a fermé une partie de King Street West le premier week-end du TIFF pour permettre l'observation des célébrités et la promotion d'entreprises.

Jesse Warfield n'est pas tout à fait sûr du volume d'affaires que le TIFF apportera, surtout si les vedettes restent à la maison, mais il est habitué à ce que le festival attire une foule constante dans son restaurant qui se trouve sur King Street West, près du TIFF Bell Lightbox, un centre culturel à Toronto.

C'est de loin notre période de 10 jours la plus occupée, a-t-il affirmé. Nous sommes à plein rendement à partir du moment où nous ouvrons à 11 h jusqu'au moment où nous fermons à 2 h du matin.

Il réserve environ 30 % de personnel supplémentaire pour travailler pendant le festival, et ne prend pas de réservations pendant l'événement, car les affaires sans rendez-vous sont si fortes.

Mais comme la plupart des propriétaires d'entreprises locales, Jesse Warfield ne sait pas ce qu'une grève signifiera pour cette saison occupée dans le quartier.

Je suis un peu inquiet, mais pour être honnête avec vous, je ne suis pas si inquiet parce que nous sommes tellement occupés pendant cette période que nous pourrions être moins occupés et toujours pleins.

La spécialiste des relations publiques Natasha Koifman n'est pas étrangère à la scène festive du TIFF . La directrice de l'agence NKPR a organisé plusieurs soirées avec des célébrités, notamment son gala annuel Artistes pour la paix et la justice.

Les événements auxquels elle participe cette année sont planifiés à environ 90 %, et Mme Koifman a dit à ses clients que même si les vedettes américaines restent à la maison, les artistes et les locaux offriront encore de nombreuses opportunités.