Quel est le coût économique de la fumée des feux de forêt?

Au même titre que les inondations et d’autres phénomènes météorologiques extrêmes, la fumée des feux de forêt qui a recouvert de nombreuses régions d’Amérique du Nord ces derniers mois est associée à un coût économique.

Au plus fort du smog, en juin, des matchs de baseball et des spectacles ont été annulés, des écoles fermées et des vols reportés. Afin d’évaluer les conséquences, des études tentent de chiffrer les retombées économiques les plus importantes.

Un article (Nouvelle fenêtre) (en anglais) à paraître dans la revue économique Review of Economics and Statistics estime qu'entre 2007 et 2019, les revenus des États-Unis ont été réduits en moyenne de 125 milliards de dollars américains par an en raison des feux de forêt.

La qualité de l'air n'a pas qu'une incidence sur la santé , déclare David Molitor, coauteur de l'étude et professeur agrégé de finance et d'économie à l'Université de l'Illinois. Elle apparaît dans les statistiques relatives à la productivité économique.

Les chercheurs constatent que l'exposition à la fumée peut entraîner une diminution des revenus dans plusieurs secteurs, de l'industrie manufacturière à l'agriculture en passant par l'immobilier. De plus, ils relèvent que les travailleurs âgés et les personnes de couleur étaient touchés de manière disproportionnée.

Une géographie de la fumée différente de celle des feux

L'étude s'appuie sur l'imagerie satellite de la fumée des feux de forêt, sur les données relatives à la qualité de l'air et sur celles du marché du travail aux États-Unis.

L'un des éléments qui m’ont surpris au sujet de la fumée des feux de forêt est qu'aux États-Unis, la géographie de la fumée est très différente de celle des feux , déclare David Molitor.

Il s'avère que le Midwest des États-Unis connaît, en moyenne, le plus grand nombre de jours de fumée par an. Il n'y a pas beaucoup de feux dans cette région, mais beaucoup de fumée.

À la fin juin, le smog a transformé le paysage en Mauricie et au Centre-du-Québec. Photo : Radio-Canada

De 4000 à 9000 décès prématurés

Les feux de forêt rejettent des particules fines connues sous le nom de PM2.5 qui sont d’un diamètre inférieur ou égal à 2,5 microns, ce qui est environ 30 fois plus petit que le diamètre d'un cheveu humain. Ces particules qui peuvent pénétrer dans les poumons et le sang sont particulièrement nocives pour les personnes aux prises avec des conditions médicales préexistantes.

Une autre étude (Nouvelle fenêtre) (en anglais) publiée le mois dernier dans la revue multidisciplinaire Science of the Total Environment, a conclu que les particules de fumée provenant des feux de forêt pourraient à terme entraîner entre 4000 et 9000 décès prématurés aux États-Unis.

Elles pourraient également coûter entre 36 et 82 milliards de dollars par an en soins de santé, selon l’étude.

Shuai Pan, l'auteur principal, avait par le passé étudié les effets de la pollution provenant du secteur des transports. Il s’est intéressé aux conséquences de la fumée des feux de forêt alors qu'il effectuait son doctorat aux États-Unis. Il est aujourd’hui chercheur postdoctoral à l'Université des sciences et technologies de l'information de Nanjing, en Chine.

La recherche épidémiologique suggère que l'exposition à la fumée des feux de forêt est associée à une augmentation de la mortalité et à certaines maladies respiratoires courantes, déclare Shuai Pan.

Ce n'est pas nouveau que les feux de forêt provoquent une pollution de l'air qui a un impact sur la santé humaine, mais nous voulions vraiment fournir des chiffres , ajoute-t-il.

Selon Santé Canada, de nombreuses études ont démontré que les particules PM2.5 dans l'air étaient fortement liées à la mortalité cardiovasculaire et respiratoire ainsi qu'à des paramètres de morbidité. Photo : BC Wildfire

Pour cette étude, Shuai Pan et ses collègues chercheurs ont utilisé des données satellitaires sur les émissions des feux de forêt et sur la qualité de l'air recueillies entre 2012 et 2014. Ils ont créé un modèle estimant l'impact que la fumée des feux de forêt pourrait avoir sur la santé humaine et l'économie.

Par exemple, Los Angeles, ville sur laquelle souffle le vent de nombreux feux dans l'ouest des États-Unis, pourrait connaître 119 décès prématurés par an et une charge financière de 1,07 milliard de dollars, selon l'étude. Ces données seraient bien plus élevées si la recherche s'était appuyée sur l'air enfumé de cet été, estime Shuai Pan.

Une semaine de fumée, plus de 1 milliard de dollars

Au milieu d’une saison record des feux de forêt au Canada, Dave Sawyer, économiste de l'environnement à l’Institut climatique du Canada, a tenté de calculer le coût sanitaire de la fumée au pays. Il estime qu'au cours d'une période particulièrement enfumée, du 4 au 8 juin, le coût des soins de santé liés à la fumée s’est élevé à 1,28 milliard de dollars canadiens.

Selon Dave Sawyer, le coût économique de la fumée des feux de forêt est une raison supplémentaire d'agir en faveur du changement climatique.

En attendant, David Molitor estime qu'il faut poursuivre les recherches sur les moyens les plus efficaces de réduire l'exposition nocive.

Je pense que c'est là que les ajustements et les adaptations comportementales peuvent jouer un rôle important , a-t-il déclaré. Il indique que l’installation d'un système de filtration de l'air à la maison, dans les bureaux ou dans les écoles peut contribuer grandement à réduire les effets de l'exposition à la fumée.

Avec les informations de Benjamin Shingler