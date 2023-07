Le Stampede souligne les mesures pour la sécurité des chevaux des courses de chariots

Les courses de chariots font partie des attractions populaires du Stampede de Calgary. Pour éviter que des chevaux se blessent gravement, leurs propriétaires leur font subir une préparation physique minutieuse des mois avant l'événement.

Cette préparation comprend des entraînements assidus. Les chevaux doivent également être soumis à des repos obligatoires et recevoir des visites quotidiennes de vétérinaires, soulignent des professionnels.

Les exercices physiques visent surtout à renforcer les muscles et les tendons.

L’alimentation joue également un rôle très important dans la préparation, fait remarquer Kris Molle, un participant aux courses.

Nous les nourrissons avec beaucoup de protéines, d'avoine, de minéraux et de vitamines parce qu'ils dépensent beaucoup d'énergie.

Ouvrir en mode plein écran Le conducteur de chariot Kris Molle souligne l'importance de l'alimentation pour que les chevaux soient prêts à participer aux courses du Stampede. Photo : Radio-Canada / Nassima Way

Les responsables du Stampede ajoutent que les mesures prises pour éviter les accidents graves ont permis d’améliorer le suivi vétérinaire des chevaux durant les compétitions.

De plus, ils doivent obligatoirement être mis au repos entre les courses. Nous ne voulons pas d'un cheval qui a des problèmes aux muscles. Il doit être au meilleur de sa forme, comme n'importe quel athlète , dit Kristina Barnes, une des responsables du Stampede de Calgary.

S’il y a autant d’attention, c'est que des voix se sont élevées pour dénoncer le sort des animaux participant à la célèbre course de chariots du Stampede, notamment à cause de fâcheux incidents.

Selon les données de la Humane Society de Vancouver, un organisme de protection des bêtes, 102 animaux sont morts durant les épreuves et les sports liés aux festivités du Stampede. Rien qu’en 2019, six chevaux sont morts durant les courses de chariots. L’année 1986, qui a enregistré la perte de 12 chevaux, est la plus meurtrière.

Avec les informations de Nassima Way