Base de Bagotville : des PFAS détectés dans les eaux souterraines en 2011

Le ministère de la Défense nationale (MDN) sait depuis 2011 que des composés perfluorés (PFAS) se trouvent dans les eaux souterraines à la limite de la propriété de la base de Bagotville. Depuis 2016, 11,6 millions de dollars ont été investis dans des activités de surveillance et d’assainissement.

C’est ce qui a été confirmé dans une déclaration écrite transmise à Radio-Canada par le MDN vendredi.

Nous avons détecté pour la première fois des PFAS dans les eaux souterraines de la BFC Bagotville à la limite de la propriété en 2011 et avons depuis continué à effectuer des études visant les PFAS , entre autres substances , a écrit Andrée-Anne Poulin, des relations avec les médias au ministère de la Défense nationale.

Il a été révélé cette semaine, lors d’un point de presse tenu par Saguenay en compagnie de représentants de la santé publique et du MDN , qu’environ 8000 résidents de La Baie sont concernés par la présence de contaminants émergents dans l’eau qu’ils consomment chaque jour. Ce sont 3736 résidences des secteurs de Port-Alfred et de Grande-Baie qui sont touchées.

Bruno Taillon, chef de Division traitement des eaux à Saguenay, la mairesse Julie Dufour et Saleem Sattar, directeur général de l'Environnement pour le ministère de la Défense nationale, lors de la conférence de presse concernant l'eau potentiellement contaminée mercredi.

C’est la recherche universitaire publiée par le chercheur de l’Université de Montréal Sébastien Sauvé qui a incité la base de Bagotville à entrer en contact avec la Ville de Saguenay. Il était alors confirmé que les niveaux de PFAS dans leur système municipal étaient plus élevés que l'objectif proposé par Santé Canada , a précisé Mme Poulin.

Cette rencontre pour partager des informations et des données a eu lieu le 20 avril 2023.

Ainsi, le MDN dit avoir informé la Ville de Saguenay, le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) et le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec de la présence de PFAS à la base en avril et mai 2023.

Le chercheur a fait état d’un échantillon prélevé à La Baie avec une teneur de 129 nanogrammes par litre d’eau, alors que l’objectif maximal établi par Santé Canada est de 30 ng/l. Des tests menés par Saguenay dans ses puits situés de part et d’autre de la rivière à Mars, en contrebas de la base, ont montré des concentrations allant de 0 ng/l pour un puits situé plus en amont jusqu’à 366 ng/l pour un puits situé plus en aval. Ce dernier puits a été fermé en décembre dernier.

L'eau du puits 71, situé le long de la rivière à Mars sur le chemin Saint-Louis, a présenté un taux élevé de PFAS.

Le MDN s’attend à pouvoir établir à l’hiver 2024 s’il est à la source des résultats obtenus dans les puits de Saguenay.

Durant les prochains mois, nous mènerons des études environnementales pour déterminer s'il existe un lien entre les sources de PFAS et celles décelées aux limites de la propriété , a écrit la porte-parole.

Il sera également étudié si d’autres sources que la base peuvent être identifiées.

La Ville de Saguenay devra payer six millions de dollars pour procéder à des travaux et tenter de dénicher une nouvelle source d'eau potable.

Nous avons reçu la demande d’aide financière de la Ville pour aider à résoudre la question relative aux concentrations de SPFA dans l’eau approvisionnant la communauté et nous l’évaluons attentivement. Nous sommes en discussion avec la mairesse et la Ville de Saguenay, mais en ce moment, aucune décision n’a été prise quant à l’octroi d’un financement à la Ville , a aussi écrit la porte-parole.

De la mousse extinctrice contenant des PFAS a été utilisée jusqu'aux années 2010 pour l'entraînement des pompiers, qu'on voit ici en 2017, à Bagotville.

Comme lors du point de presse plus tôt cette semaine, le MDN a reconnu avoir utilisé à partir de 1972 de la mousse extinctrice contenant des PFAS pour l’entraînement des pompiers. Cette pratique a pris fin aux débuts des années 2010.

Le MDN affirme avoir respecté les normes de l’époque.

« Les premières directives sur la gestion des SPFA sur les propriétés fédérales datent de 2013. Cependant, aucune orientation officielle n’était disponible pour les eaux souterraines avant 2021 », a-t-elle ajouté.

Toujours dans le même document, la porte-parole a souligné que les PFAS qui ont été bien étudiés ont des effets nocifs sur l’environnement et la santé humaine.

Avec les informations de Mélyssa Gagnon, Gabrielle Morissette et Michel Gaudreau