Certains filtres sur le marché seraient efficaces contre les PFAS

Dans l’attente d’une solution concrète de Saguenay pour diminuer la présence de composés perfluorés (PFAS) dans le réseau d’eau potable de l’arrondissement de La Baie, certains filtres sur le marché seraient efficaces.

En début de semaine, il a été rendu public qu’au moins trois puits appartenant à Saguenay et situés aux abords de la rivière à Mars, à La Baie, contenaient des concentrations élevées de PFAS .

Devant l’inquiétude citoyenne, la Ville et la direction régionale de la santé publique ont assuré que l'eau provenant du réseau d'aqueduc à La Baie peut être consommée malgré la présence de contaminants. Il s’agit d’une affirmation qui a été remise en doute par des experts qui estiment que la consommation de ce type d’élément n'est pas sans risque à long terme.

Pour les personnes qui veulent diminuer les risques au maximum, il existe des alternatives. Il s’agit toutefois de solutions temporaires et la finalité demeure un nouveau système installé par la Ville.

Avant de décider de traiter, il faut se dire : pendant combien de temps je vais le faire. Il y a certains choix technologiques, par exemple l’osmose inverse, qui coûtent quand même au minimum 500 $ et il y a des modèles à 1000 $. Donc, si c’est pour un an ou deux ans, ça devient moins intéressant que d’autres options. Les options les plus simples, c’est l’eau embouteillée et le moins cher, ce sont les bidons de 18 litres qu’on va faire remplir au supermarché , explique Benoit Barbeau, ingénieur et spécialiste en traitement des eaux impliqué dans la décontamination des PFAS à Saint-Donat.

Ouvrir en mode plein écran Un système de filtration par osmose inversée. Photo : CBC/Christina Jung

La municipalité située dans Lanaudière est prise également avec des problèmes de composés perfluorés. Les analyses ont démontré des taux préoccupants de 68 à 82 nanogrammes (ng) de PFAS par litre d'eau, soit presque trois fois plus que le seuil recommandé par Santé Canada qui est fixé à 30 ng.

Saint-Donat a donc décidé de changer sa source d’eau, délaissant la nappe phréatique pour l’eau du lac Archambault. Dans l'intervalle de la construction de sa nouvelle usine, la municipalité a proposé diverses solutions à ses citoyens inquiets de consommer de l’eau contaminée aux PFAS .

Nous avons fait tester l’eau et les filtres à osmose inversée éliminent 95 % des PFAS présents dans l’eau potable de Saint-Donat. Donc pour ceux et celles qui étaient un peu plus inquiets, on a offert une alternative. C’est une machine à osmose inversée dans les marchés d’alimentation. On avait aussi avec notre consultant, M. Barbeau, identifié des filtres spécialisés dans les PFAS , qui éliminent aussi 95 % des PFAS , indique le maire de Saint-Donat, Joé Deslauriers.

Ouvrir en mode plein écran Joé Deslauriers, maire. En octobre dernier, St-Donat a été informée d’une possible contamination de sa source d’eau potable. Photo : Radio-Canada / Yoann Dénécé

Mark Johnson, le porte-parole de Santé Canada et de l'Agence de la santé publique du Canada, rappelle toutefois qu’il est important de bien choisir son filtre à eau.

L'installation d'un filtre à charbon actif directement au robinet ou à l'endroit où l'eau pénètre dans la maison, ou d'un système d'osmose inverse au robinet, réduira les niveaux de PFAS dans l'eau. Avant d'acheter, les consommateurs doivent vérifier que l'appareil ou le système est certifié conforme aux normes internationales NSF, NSF/ANSI Standard 53 (charbon actif) ou NSF/ANSI Standard 58 (osmose inverse) pour l'élimination des PFAS , précise-t-il dans un courriel envoyé à Radio-Canada.

Avec les informations de Michel Gaudreau et de Roby St-Gelais