La vivipare géorgienne commence à se propager en Estrie 

La moule zébrée fait souvent la manchette en Estrie. On entend beaucoup moins parler de la vivipare géorgienne. Cet escargot, considéré comme une espèce aquatique envahissante, commence à se propager. En Estrie, elle s’est implantée au lac Aylmer, un plan d’eau bordé par cinq municipalités, depuis 2022.

L’Association des résidents du lac Aylmer, qui était déjà fort occupée par la lutte contre le myriophylle à épis, déplore le manque de moyens pour lutter contre ce nouvel intrus. Elle demande à ses membres riverains de signaler la présence de la vivipare géorgienne.

C’est désagréable d’avoir ces petites bestioles-là sur différentes structures. On est un peu pris avec , soupire le riverain René Therrien.

Pour le moment, les mollusques indésirables se concentreraient dans une baie. Une trentaine de riverains en ont vus, explique le biologiste Michel Jobin.

On est en train de faire la cartographie des signalements autour de la baie, et ensuite, je vais contacter le ministère de l’Environnement pour lui présenter et lui demander quelles sont les options, comment on pourrait ralentir la propagation , explique-t-il.

Présence au lac Memphrémagog

Au lac Memphrémagog, la vivipare géorgienne se retrouve un peu partout.

C’est assez préoccupant, parce qu’on en voit beaucoup. Des fois, on en voit plus de 1120, le maximum qu’on a évalué en seulement 30 minutes d’apnée à deux personnes. Elle va manger de la nourriture que d’autres espèces vont manger. Elle pourrait aussi boucher des prises d’eau, par exemple. C’est moins difficile de les enlever que les moules zébrées, mais elles peuvent quand même s’accumuler dans les tuyaux , souligne la biologiste et directrice de Memphrémagog conservation inc., Ariane Orjikh.

Le lavage des bateaux avant et après la mise à l’eau reste le meilleur moyen pour protéger les plans d’eau contre la vivipare et de nombreuses autres espèces envahissantes. Pêches et Océans Canada était justement en tournée de sensibilisation sur le lavage des embarcations à Weedon cette semaine.

Des municipalités du lac Aylmer prévoient par ailleurs rendre le lavage obligatoire pour 2024.

Avec les informations de Guylaine Charette