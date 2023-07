Ustensiles en plastique, contenants à emporter en styromousse, matières oxodégradables : plusieurs produits à usage unique seront progressivement éliminés en Colombie-Britannique, par le biais d’une nouvelle réglementation, qui entrera en vigueur le 20 décembre 2023.

L’ampleur de la pollution plastique de notre environnement est massive et aujourd’hui, on annonce une action directe pour répondre au problème , soutient George Heyman, le ministre provincial de l’Environnement.

La nouvelle réglementation s’attaque aux sacs d’épicerie, aux ustensiles de restauration à emporter, au plastique oxodégradable, qui se décompose en microplastiques, et aux contenants de nourriture à emporter faits de styromousse, de PCV, de PVDC et de plastiques compostables et biodégradables.

Le gouvernement donne six mois aux commerces pour s’adapter et écouler leurs stocks de plastiques jugés indésirables.

Certains de ces produits seront interdits, d’autres seront distribués à la demande et il y aura des frais pour d’autres produits réutilisables, pour s’assurer qu’ils sont bien réutilisés , spécifie le ministre Heyman.

Rien que dans les 21 municipalités de Metro Vancouver, 1,3 milliard de plastiques à usage unique ont été jetés en 2022, indique Sarah Kirby-Yung, présidente du comité de zéro déchet de la juridiction, présente à l’annonce.

C’est plus de 400 plastiques à usage unique par personne. Plus d’un chaque jour de l’année.

Six articles en plastique à usage unique, incluant les pailles en plastique, sont interdits à la fabrication et à l'importation depuis 2022 au Canada. Ils le seront aussi à la vente en décembre 2023. Photo : iStock / Boyloso

Cohérence gouvernementale

Victoria y voit également une façon d’accorder les réglementations provinciales à celles déjà adoptées par une vingtaine de municipalités pour éliminer progressivement le plastique à usage unique.

Moins de confusion [entre les municipalités] signifie plus d’adhésion et de résultats. Les efforts héroïques des municipalités pour gérer le plastique à usage unique peuvent désormais être harmonisés , soutient Lyndsay Poaps, directrice générale du Conseil du recyclage de la Colombie-Britannique.

À Vancouver, par exemple, les pailles et les sacs en plastique sont interdits dans les commerces depuis 2020. À Tofino, les ustensiles en plastique ont pour leur part été interdits en 2022.

C’est une bonne nouvelle aussi pour les commerces qui essayent de faire ce qu'il faut depuis des années. [...] Des cafétérias aux restaurants mobiles, des stands de concessions aux restaurants et aux épiceries, tout le monde devra suivre les mêmes règles , souligne Lyndsay Poaps.

En décembre 2023, à l’échelle du Canada, la vente de six produits de plastique à usage unique, incluant les sacs d’épicerie, les ustensiles, les récipients alimentaires à emporter difficilement recyclables, sera interdite.

Aucune partie de l'océan n'est dépourvue de plastique, d'après Juan José Alava. Photo : iStock

Qu’en est-il des bouteilles en plastique?

Pour Juan José Alava, chercheur principal à l’Unité de recherche sur la pollution des océans de l’Institut des océans et des pêches de l’Université de la Colombie-Britannique, ces doubles régulations montrent que le gouvernement souhaite mettre l’emphase sur l'aspect critique de la pollution plastique.

Il souligne par contre l’absence des bouteilles en plastique en PET (polyéthylène) parmi les indésirables, tant au niveau de la province que du gouvernement fédéral. Il y a des preuves que le polyéthylène met beaucoup beaucoup de temps à se fragmenter, des centaines d’années, à se détériorer dans l’océan.

L’océan est le réservoir final pour toutes les émissions de plastique à travers le monde.

Chaque année, des millions de tonnes de plastique de pays côtiers se retrouvent dans les océans. Photo : Getty Images / ERNESTO BENAVIDES

Juan José Alava pointe aussi du doigt le manque de clarté de certains types de plastiques intégrés à la réglementation. Cibler les matières oxodégradables est une bonne chose, dit-il, vu l’enjeu des microplastiques dans les océans aujourd’hui, mais le gouvernement aurait dû spécifier quels types de plastiques en sont composés, selon lui.

On a besoin de définitions claires. Parce qu'au final, même le biodégradable ne va pas se dégrader du jour au lendemain. Cela prend du temps , affirme Juan José Alava.