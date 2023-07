Vankleek Hill : un programme de partage alimentaire au soutien des résidents

Alors que les prix des aliments ont connu des augmentations au cours des derniers mois, un programme de partage alimentaire à but non lucratif donne aux résidents de Vankleek Hill, dans l'est ontarien, la chance d’économiser sur les produits frais.

Dénommé Arks Harvest, ce programme de partage travaille avec des entreprises locales et des cultivateurs pour aider les familles à se nourrir convenablement, et ce, quel que soit leur niveau de revenu.

Celui-ci s’approvisionne auprès des agriculteurs locaux durant la période estivale et se tourne vers des grossistes de Montréal et la région le reste de l’année.

Ouvrir en mode plein écran Nikole Jalbert, présidente de Arks Harvest, et Marie-Ève Lavoie, membre de Arks Harvest et cheffe privée à domicile Photo : Radio-Canada / Chantal Dubuc

Se démarquant des épiceries traditionnelles par le renouvellement hebdomadaire de ses produits, ce programme contribue également à entretenir et développer l’esprit de communauté régnant dans ce secteur rural de l’est de l'Ontario. La présidente, Nikole Jalbert, assure d’ailleurs qu’il s’agit de l’objectif premier du programme.

Publicité

Je dis à tout le monde que la nourriture est le bonus. Le vrai travail est de changer le cœur des gens, et c'est ce sur quoi nous avons travaillé. Nous nous réunissons d'abord en tant que communauté, puis nous partageons la nourriture ensuite , explique-t-elle.

Un magasin pour tous

La vice-présidente de Arks Harvest, Alishia Jivraj-Davy, affirme quant à elle que le magasin de la coopérative situé sur la rue High se démarque d’une épicerie traditionnelle par ses tarifs abordables.

On a des clients qui ont la possibilité d’aller au magasin comme [dans d’autres épiceries] et qui ont la possibilité d’y acheter leur nourriture. Mais nous, on donne l’opportunité à tout le monde de venir.

Les clients peuvent se voir délivrer un demi-sac de fruits et de légumes frais pour la somme de 15 dollars, selon Mme Jivraj-Davy, ou un sac complet pour la somme de 25 dollars.

Pour 50 dollars, ce sont deux sacs deux complets qui peuvent être achetés, incluant des produits plus onéreux tels que des fraises et des bleuets.

Ouvrir en mode plein écran Des fruits frais tels que des fraises sont proposés par le programme de partage Arks Harvest. Photo : Radio-Canada / Chantal Dubuc

Si les prix peuvent attirer une clientèle dans le besoin, la vice-présidente de Arks Harvest assure que des personnes plus à l’aise financièrement peuvent également se rendre au magasin par simple volonté de diminuer la facture d’épicerie.

On veut que tout le monde ait la chance d’avoir la nourriture à la maison. On ne veut pas que des personnes [aient à se soucier de ce qu’ils vont pouvoir manger] cette semaine, ou à choisir entre [le loyer] et la nourriture, ou entre les médicaments et la nourriture , évoque-t-elle.

Des clients conquis

Parmi les clients, plusieurs sont ceux qui expriment leur satisfaction à l’égard des produits proposés par le programme et à propos de la politique de prix. C’est le cas de Mélissa Clairoux, une cliente qui fréquente le magasin Arks Harvest depuis un an.

Publicité

Avec le coût de la vie qui ne cesse d'augmenter, c'est vraiment bien. On [découvre] aussi des nouveaux produits qu’on n’achèterait probablement pas en magasin parce qu'ils sont trop chers, [donc] ça nous fait découvrir de nouveaux fruits et légumes , apprécie-t-elle.

Au même titre, Kandace Coderre, une autre cliente du programme de partage, confie prendre plaisir à varier les aliments pour un prix raisonnable.

J’aime [Arks Harvest], c’est abordable. Vous pouvez acheter tous les produits qui [sont trop chers] à l’épicerie ou que vous achetez surgelés. J’achète toujours des surgelés, car je les apprécie, mais j’aime venir ici pour les produits frais.

Avec les informations de Chantal Dubuc