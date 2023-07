Alors que la Colombie-Britannique prévoit une saison de sécheresse très grave, les verts éclatants qui attirent les joueurs sur les terrains de golf muent rapidement au doré. Devant des restrictions d’eau dans plusieurs municipalités, des clubs de golfs font leur part en proposant des terrains aux teintes nuancées.

Un peu de brun sur un terrain de golf est une bonne chose , indique Dennis Luick, superviseur des opérations de golf à la Commission des parcs de Vancouver. Les terrains de golf vont réduire [leur] consommation d'eau comme les autres habitants de la ville et la Commssion des parcs.

Un volume d’eau déterminé à l’avance

Depuis 2016, les terrains de golf publics et privés de Vancouver ont conclu des accords annuels sur l'utilisation de l'eau avec le service d'ingénierie de la Ville.

[Chaque accord] précise le volume d'eau potable autorisé - le budget d'eau - à utiliser pour l'irrigation, l'entretien et les installations de chaque site pendant les mois d'irrigation de mai à octobre , déclare la Commision des parcs par communiqué. Par contre, les terrains de golf ne sont pas soumis aux restrictions s'ils ont un plan de gestion de l'eau.

Nous savons exactement combien d'eau nous utilisons chaque jour, chaque semaine, chaque mois et chaque année en suivant ce plan.

Dennis Luick, superviseur des opérations de golf à la Commission des parcs de Vancouver.

Globalement, un terrain de golf utilise environ 60 000 à 65 000 mètres cubes d'eau pendant l'année avec un plan de gestion de l'eau , explique Dennis Luick. En comparaison, une piscine olympique a une capacité de 250 000 mètres cubes.

En 2020, les terrains de golf municipaux ont représenté 0,05 % de la consommation totale d'eau de la ville.

Prioriser les verts

Les verts vont toujours avoir l'eau dont ils ont besoin pour rester en santé , indique Gilles Dufort, gérant général du Harvest Golf Club de Kelowna. Après ça, ce sont les tertres de départ, puis les allées et ensuite les herbes plus longues , précise-t-il au sujet des sections prioritaires à irriguer sur un parcours de golf.

Les clubs de golf vancouvérois partagent cette même priorité. Nos plus grands atouts, ce sont nos verts , mentionne Dennis Luick. C'est donc à cet endroit que nous concentrons la plupart de nos efforts.

Selon Gilles Dufort, le Harvest Golf Club n'utilise que l’eau nécessaire pour maintenir le gazon en vie.

Les verts des terrains de golf, comme celui du Fraserview Golf Course, sont les surfaces priorisées pour l'irrigation.

Pour assurer la préservation des terrains, il y a des techniques d’irrigation. À Vancouver, elles sont aussi accompagnées de logiciels qui gèrent individuellement les têtes d'arrosage, des systèmes de protection qui détectent les fuites et des humidimètres qui contrôlent le volume cible dans le sol.

Quand au club de golf de Langara, géré par Vancouver, il utilise entièrement un aquifère pour l’irrigation des terrains. Nous captons les eaux souterraines, les eaux de pluie et les stockons pour les utiliser ensuite comme eau d'irrigation , mentionne Dennis Luick.

La télé et la réalité

Quand les gens regardent la télévision, les parcours ont été arrosés par des centaines de bénévoles pour maximiser l’effet visuel , indique Gilles Dufort. Ce n’est pas la réalité des parcours de golf de nos jours, et spécialement dans des endroits qui sont plus désertiques comme l'Okanagan.

Les gens commencent à comprendre, parce qu'ils le voient avec leur propre pelouse.

Selon Dennis Luick, il s’agit d’une question d'éducation : Nous donnons beaucoup d'informations à nos joueurs pour qu'ils comprennent qu’un peu de brun, c’est bien. C'est une pratique courante dans les vieux parcours d'Europe et d'Écosse. Là-bas, les terrains de golf ne sont pas irrigués.

Et Dennis Luick souligne que ces conditions changent le jeu. Avec moins d’herbes plus hautes, le terrain est plus ferme.

Avec les informations de Chloé Dioré de Périgny et Janella Hamilton