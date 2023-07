Coup d’éclat d’un groupe nationaliste à Lennoxville

Le groupe « Nouvelle Alliance », qui se dit nationaliste et indépendantiste, a effectué un coup d’éclat dans le secteur de Lennoxville, à Sherbrooke. Des membres de sa section sherbrookoise ont ciblé des panneaux STOP et y ont apposé des autocollants « ARRÊT » et « Loi 101 ».

Le groupe a été fondé en 2022. Son président dit notamment s’inspirer de l’héritage de l’Alliance laurentienne, fondée en 1957, qui était située à droite de l’échiquier politique, selon des observateurs.

Les membres de Nouvelle Alliance disent voir d’un mauvais œil l’utilisation du mot stop sur des panneaux, même s'ils assurent savoir qu’il est accepté par l’Office québécois de la langue française.

Le groupe estime en effet que ce mot représente un symbole visant à créer une enclave linguistique . Il dit par ailleurs s’inquiéter du déclin du français et vouloir, par son geste, susciter une discussion et attirer l’attention sur l’enjeu de la protection de la langue française.

L’intention, c’est de souligner le problème fondamental de la langue au Québec. Étant donné qu’on est un état non souverain, avec les passe-droits et les petites mesures, notre situation minoritaire en Amérique du Nord fait en sorte que, selon l’Office québécois de la langue française, le français comme langue parlée à la maison va décliner jusqu’à 75 % en 2036. On considère que 75 % des Québécois parleront le français à la maison en 2036, alors qu’on était à 82 % en 2011 , avance le président de Nouvelle Alliance, François Gervais.

Il y a fondamentalement un problème linguistique au Québec que nous nommons depuis des décennies, si ce n’est pas depuis des siècles. Nous, à la Nouvelle Alliance, on a voulu y aller avec une approche provocante pour susciter le débat et la réaction, et mettre le doigt sur cet enjeu-là.

Ça crée de la division

Cette vision n’est pas partagée par le président du conseil d’arrondissement de Lennoxville, Claude Charron, qui dénonce ce geste et qui le qualifie de vandalisme.

Il réclame le retrait de tous les autocollants à la Municipalité. Il a aussi demandé une surveillance policière accrue pour dissuader les militants qui souhaiteraient récidiver.

N’importe quel geste dans cette direction-là, le problème, c’est que je trouve que ça crée de la division. On reconnaît qu’on a des francophones et des anglophones, et là, on fait de la séparation entre les deux.

Moi, j’ai toujours interprété ma communauté comme une communauté bilingue, mais ce n’est pas tout le monde qui l’interprète comme ça. Dans mon noyau, c’est comme ça , ajoute-t-il.

Rappelons que les élus sherbrookois ont voté pour garder le statut bilingue de Lennoxville l’hiver dernier.

Nouvelle Alliance pourrait par ailleurs s’exposer à une amende. Le règlement de la Ville de Sherbrooke stipule qu’il est interdit d’endommager ou de masquer volontairement un panneau de signalisation.

