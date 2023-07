Des citoyens de Ferland-et-Boilleau devraient retrouver leur pont d’ici cet automne

Le pont Louis-Joseph-Tremblay qui enjambe la rivière Ha! Ha! à Ferland-et-Boilleau pour finalement être réparé. Celui-ci avait été fermé sur-le-champ au mois de mai à la suite d’un avis du ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD), le jugeant dangereux.

Lors de la fermeture du pont, des dizaines de citoyens se sont retrouvés privés d’un accès rapide à leur résidence permanente et leur lieu de villégiature. Il s’en est suivi un litige sur l'appartenance des portions de terrain où les chemins qui se rendent à l’infrastructure se trouvent.

Pour la mairie de Ferland-et-Boilleau, il était impossible d’assumer les coûts de réparation du pont, entre autres, puisqu’elle n’en était pas la propriétaire. De leur côté, les citoyens concernés réclamaient une action de la Municipalité puisqu’à ce moment, ils ne connaissaient pas le propriétaire.

C’est finalement le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) qui prendra possession des terrains et qui effectuera la réparation du pont.

Nous, la Municipalité, on a obtenu les portions de chemins qui appartiennent au privé. On est en train de céder ça au ministère. C'est pratiquement fait. Les procédures légales sont enclenchées. Puis le ministère a été en appel d’offres pour la reconstruction du pont. Ç’a été octroyé à l’entreprise Foresco de Larouche pour un montant d’un peu plus de 426 000 $ , explique le maire de Ferland-et-Boilleau, Hervé Simard.

Le pont Louis-Joseph-Tremblay qui enjambe la rivière des Ha! Ha! à Ferland-et-Boilleau est jugé dangereux.

Québec prendra en charge 90 % des coûts de la reconstruction et le 10 % restant devra être épongé par la Municipalité. Celle-ci entrevoit se tourner vers des programmes de la MRC du Fjord-du-Saguenay ou par un règlement d’emprunt pour se financer.

Un chemin multiusage

M. Simard indique que les travaux devraient débuter le 1er août et s’étaler sur une période d’un mois. Par ailleurs, la nouvelle infrastructure, bien qu’elle sera construite par le ministère, celui-ci n’a pas la responsabilité de l’entretenir.

Ce n’est pas un chemin forestier, ça devient un chemin public multiusage. À ce titre, il sera admissible à certains programmes gouvernementaux d’entretien. C’est facilitant puisque ça permettra d’investir de l’argent public sur ces chemins-là, ce qu'on n'avait pas le droit avant parce qu’un organisme public ne peut pas investir de l’argent sur des infrastructures privées , indique le maire.

La fin d’un long débat

Cette annonce concernant la reconstruction du pont Louis-Joseph-Tremblay est une conclusion pour plusieurs citoyens.

Mai 2021, on alertait la municipalité parce que l'entreprise qui venait vidanger les fosses septiques ne voulait plus traverser le pont. On s'est rendu compte que le pont était déficient. On a alerté la municipalité. Ça a été long avant que des démarches se fassent. On est intervenu auprès du politique aussi. C'était un dossier complexe , commente Diane Gagné, une résidente dont la maison est accessible par ledit pont.

Il reste toutefois des inquiétudes du côté des résidents. Lors des travaux, le chemin sera physiquement impraticable. Il y a un chemin alternatif par Saint-Félix-d'Otis, sauf que celui-ci représenterait un détour d’une vingtaine de kilomètres.

Si le pont est carrément démoli avant la construction de l'autre, on va être pris en otage pendant quelque temps , craint Mme Gagné.

Contestation

Le 1er mai 2023, des blocs de béton et une signalisation indiquant l’interdiction d’accès avaient été installés de part et d'autre du pont afin d’empêcher toute circulation. Toutefois, des citoyens ont pris l'initiative de dégager les blocs et de continuer à emprunter la structure vétuste.

Les citoyens ont déplacé les blocs de béton afin de retrouver l'accès. Le pont Louis-Joseph-Tremblay, qui enjambe la rivière Ha! Ha! à Ferland-et Boilleau, avait été fermé le 1er mai en raison de faiblesses structurelles.

Oui, on entend que des gens circulent. J’ai une certaine inquiétude parce que je ne voudrais pas qu’il arrive un drame. Sauf que les gens qui décident de le faire de leur propre chef, c’est à leurs risques et périls , conclut le maire de Ferland-et-Boilleau.

D’après un reportage d’Alexis Desnoyers-Muckle