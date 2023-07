Les Jeux franco-canadiens du Nord et de l’Ouest tirent à leur fin. L’événement aura permis à plus 200 jeunes des quatre provinces de l’ouest, du Nunavut et du Yukon de se rassembler autour de disciplines sportives, artistiques et de leadership.

Au cœur de l’événement : les rencontres, les nouvelles amitiés et la francophonie. Voici ce qu'en pensent quelques participants.

Jessana-Lee Caswell-Wilson, Saskatchewan, arts visuels

Ouvrir en mode plein écran Jessana-Lee Caswell-Wilson, Saskatchewan, arts visuels Photo : Radio-Canada / Julie Landry

J’ai appris de regarder partout autour pour l’art et toujours parler aux autres pour apprendre leurs techniques. Il faut garder la tête ouverte et tu vas toujours trouver des amis.

Yohanes Mohammed, Colombie-Britannique, basketball

Ouvrir en mode plein écran Yohanes Mohammed fait partie de l'équipe britanno-colombienne de basketball aux Jeux franco-canadiens du Nord et de l'Ouest (JFCNO). Photo : Radio-Canada / Julie Landry

La bouffe est merveilleuse. C’est bien préparé et ça goûte l’amour dans les repas et on voit la joie des bénévoles qui les servent.

Inez Canil, Nunavut, arts visuels

Ouvrir en mode plein écran Inez Canil fait partie de la délégation du Nunavut dans la catégorie des arts visuels. Photo : Radio-Canada / Julie Landry

C’est un peu trop chaud pour moi ici [rire], comparé aux 7 degrés du Nunavut! Mais j’ai fait beaucoup d’amis.

Sidonie Slocombe, Manitoba, improvisation

Ouvrir en mode plein écran Sidonie Slocombe représente le Manitoba en improvisation. Photo : Radio-Canada / Julie Landry

Tout le monde est tellement gentil. Tout le monde a de grands sourires sur leurs faces.

Amélie Tétrault, Manitoba, musique

Ouvrir en mode plein écran Amélie Tétrault du Manitoba a participé au volet musique. Photo : Radio-Canada / Julie Landry

J’ai décidé de faire une de mes chansons originales et j’ai demandé à un batteur et à un guitariste de se joindre à moi. On a collaboré pour trouver cet arrangement musical et quelque chose qui semblait beau à l’oreille.

Gillian Lowe, Saskatchewan, musique

Ouvrir en mode plein écran La musicienne fransaskoise Gillian Lowe joue du tuba dans la catégorie musique aux JFCNO. Photo : Radio-Canada / Julie Landry

Je veux dormir plus, mais c’est vraiment amusant! Nous créons nos propres chansons… Au lieu de la guitare basse, je joue ces notes au tuba et il y a des personnes qui ont dit que c’était plus bon que la basse! Ha!

Mia Paquet, Colombie-Britannique, multisport (course)

Ouvrir en mode plein écran La Britanno-Colombienne Mia Paquet compétitionne dans la discipline multisport (course). Photo : Radio-Canada / Julie Landry

Quand j’ai appris la nouvelle que je devais faire du ultimate Frisbee et du badminton, j’étais un peu déçue parce que je ne suis pas bonne en ultimate Frisbee. Par contre, après avoir joué, j’ai vraiment aimé. J’ai appris beaucoup de choses et j’étais vraiment contente.

Nikita Shevchenko, Alberta, multisport (ultimate Frisbee)

Ouvrir en mode plein écran Nikita Shevchenko compétitionne dans la discipline multisport (ultimate Frisbee). Photo : Radio-Canada / Julie Landry

Au sujet du fait que les disciplines de courses, badminton et utimate Frisbee ont été combinées, il dit : Personnellement, je n’ai pas aimé ça parce que je ne suis pas venu ici pour courir un 10 km. Ils auraient dû envoyer un courriel à tous ceux qui voulaient faire du ultimate pour leur dire. Nikita est arrivé 5e au 10 km.

Kai Li, Alberta, multisport (badminton)

Ouvrir en mode plein écran Kai Li est membre de la délégation albertaine et compétitionne dans la discipline multisport (badminton). Photo : Radio-Canada / Julie Landry

Jamais j’aurais imaginé un jour participer à des jeux francophones. C’est grâce à ma mère [qui nous a] poussés à aller à l’école en français et à découvrir d’autres communautés.

Jalil Levesque, Alberta, musique

Ouvrir en mode plein écran Jalil Levesque représente l'Alberta dans la discipline de la musique. Photo : Radio-Canada / Julie Landry