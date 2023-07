Le Festival St-Marc Pardu dans l’bois débute vendredi soir avec les artistes Bernard Adamus, Sara Dufour et Pépé. L’événement, qui en est à sa deuxième année, se poursuivra jusqu’à dimanche matin sur un site près de la Municipalité de Colombier.

Cédric et Cynthia Lavoie s’affairent aux derniers préparatifs en vue de l’ouverture du site. Les deux organisateurs, qui sont aussi frère et sœur, s’attendent à une fin de semaine mémorable.

Déjà, les premiers signes sont encourageants : des festivaliers arrivés jeudi offrent un coup de main pour préparer la scène de spectacle.

Non loin de là, quelques pièces de viande cuisent tranquillement sur un barbecue. On a un chef cuistot mexicain comme on l'appelle, même s'il n'est pas mexicain! s’exclame Cynthia Lavoie. C'est un très bon cook. Ce qu'il fait est incroyable.

Ouvrir en mode plein écran Des grillades cuisent tranquillement en attendant l'arrivée des festivaliers, pendant que des bénévoles installent la scène. Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix-Villeneuve

Un festival bonifié

Même s’il n’en est qu’à sa deuxième bougie, le festival jouit déjà d’une bonne notoriété selon ses organisateurs.

L'an passé, ça bien été. Ça dépassé nos attentes. Je pense que ça commence à se connaître un peu partout sur la Côte-Nord.

En 2022, environ 400 pardus étaient venus camper et danser dans l’bois . Cette année, Cédric Lavoie espère en accueillir autant chaque soir, voire 600 spectateurs ce vendredi.

Ouvrir en mode plein écran Le Saloon, un bar d'une longueur de 50 pieds, est le coup de cœur de Cédric et Cynthia Lavoie. Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix-Villeneuve

C’est à la demande des festivaliers-campeurs que l’organisation a bonifié l’événement, passant d’un soir à une fin de semaine complète de festivités. Le site du camping a également été agrandi pour l’occasion.

On a vraiment une belle programmation, avec 50 % de groupes locaux , ajoute-t-il.