Son chronomètre le mène jusqu’aux Jeux olympiques

Le chronométrage des résultats du Tour de l’Abitibi a été confié une fois de plus au Rouynorandien d’origine Sylvain Richard cette année.

Passionné de sports, il est le chronométreur officiel de cette compétition cycliste internationale.

Parmi ses nombreuses tâches : départager au photo finish les coureurs au fil d’arrivée, qui finissent parfois à quelques millimètres seulement l’un de l’autre.

À défaut de participer aux Jeux olympiques en tant qu’athlète, Sylvain Richard a gravi les échelons un à un pour en arriver à participer à l’ultime compétition sportive en tant qu’officiel/chronométreur.

« J’ai eu le privilège de commencer à faire du chronométrage à l’âge de 9 ans, au hockey mineur, tout simplement. J’allais m’asseoir dans le banc des pénalités, comme chronométreur ou marqueur officiel. J’ai eu la chance de gravir les échelons au hockey mineur, avec les Citadelles et les Huskies, à Rouyn-Noranda », relate-t-il.

Puis en ayant toujours cette passion, j’étais intrigué par les résultats en cyclisme, qui était devenu mon sport de prédilection après le hockey. Et de fil en aiguille, avec de bons contacts, en ayant comme objectif d’aller aux Jeux olympiques, j’ai trouvé ma voie grâce au chronométrage , mentionne Sylvain Richard.

Un beau tremplin

Sylvain Richard souligne que le Tour de l’Abitibi, auquel il a participé à deux reprises comme cycliste à la fin des années 1990, a grandement contribué à lancer sa carrière d’officiel et de chronométreur sur la scène internationale.

C’est un excellent tremplin car il s’agit d’une course réputée, de la plus longue course cycliste junior au monde , fait-il valoir.