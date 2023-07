Edmonton rejette la demande d’autorisation d’un centre de prévention de surdoses

La Ville d'Edmonton a rejeté la demande du centre Boyle Street d’aménager ses services dans son nouveau centre communautaire situé dans le quartier du vieux Strathcona en raison d'une porte d’entrée qui ne répondrait pas aux normes d’accessibilité.

Boyle Street compte soumettre une nouvelle demande pour obtenir gain de cause. L’association souhaite offrir des services de réduction des méfaits des surdoses au 10 119 de la 81e Avenue. La Ville a approuvé son permis d'aménagement en mai, mais les propriétaires des terrains attenants ont fait appel de cette décision.

Jeudi, la commission d'appel en matière de lotissement et d'aménagement de la Ville a révoqué le permis, en expliquant que l'entrée du bâtiment n'était pas conforme.

Boyle Street prévoit de réparer l'entrée et de déposer une nouvelle demande de permis. L'ouverture du centre est prévue pour l'automne. La décision d'aujourd'hui nous retarde un peu , dit Elliott Tanti, responsable de la communication de Boyle Street.

L’association s'en réjouit malgré tout, car la commission d'appel a estimé que le centre, qui doit comprendre trois espaces de consommation supervisée, pouvait être considéré comme un service de santé en vertu des règles de zonage de la Ville.

Elliott Tanti, responsable de la communication de Boyle Street.

Opposants contre partisans

Rob Bligh, qui travaille dans un bureau situé en face de l'immeuble de Boyle Street, se dit déçu par cette partie de la décision. Les habitants d'Edmonton doivent se rendre compte qu'en l'incluant dans les services de santé, il y [aura] beaucoup d’autres communautés dans lesquelles un site de consommation de drogues pourrait être automatiquement implanté sans aucune consultation.

M. Bligh est un membre fondateur d’un groupe de plus de 100 personnes qui s'oppose au centre de santé pour, dit-il, des raisons de criminalité et de sécurité. La pétition du groupe demandant que le centre soit déplacé ailleurs a recueilli 787 signatures.

La ligue de la communauté Ritchie soutient, elle, l’emplacement du centre, à condition que Boyle Street honore les promesses faites lors des consultations communautaires.

Rob Bligh fait partie des personnes qui s'opposent à l'emplacement du nouveau centre de Boyle Street.

Le centre est adjacent à un atelier de poterie où enseigne Sébastien Caron-Roy. Celui-ci a une opinion nuancée sur le sujet. On reconnaît quand même la nécessité des centres de ce type [pour] les services qu'ils offrent.

Elliott Tanti explique que Boyle Street a étudié de nombreux emplacements et a choisi celui de la 81e Avenue parce que l'endroit était le théâtre d'une consommation de drogue. Nous avons effectué un nettoyage communautaire il y a quelques semaines et j'ai trouvé un certain nombre de seringues dans la zone. Il est donc clair qu'il y a déjà des problèmes dans cette zone.

Pour sa part, le groupe de Rob Bligh a l'intention de continuer à s'opposer au projet et prévoit même de s'entretenir à ce sujet avec le nouveau ministre provincial de la Santé mentale et de la Dépendance, Dan Williams.

Selon l'attaché de presse du ministère, Hunter Baril, la province a donné au centre une approbation conditionnelle de sa demande de permis pour le site de consommation supervisée.

Le gouvernement s'est engagé à octroyer 2,15 millions de dollars par an pour son fonctionnement.

Avec les informations de Madeleine Cummings et Charles Delisle