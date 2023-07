La présence d’une baleine noire de l’Atlantique Nord dans le golfe du Saint-Laurent entraîne la fermeture temporaire d’une bonne partie de la zone de pêche au crabe des neiges au large de la partie ouest du Cap-Breton.

La baleine noire de l’Atlantique Nord est une espèce en voie de disparition. Depuis plusieurs années, le ministère fédéral des Pêches et des Océans décrète une fermeture temporaire ciblée d’une zone de pêche lorsque les baleines s’y trouvent.

Les plus importantes causes de mortalité pour ces mammifères sont l’enchevêtrement dans des équipements de pêche et les collisions avec les navires.

La pêche au crabe des neiges vient de débuter il y a quelques jours à peine dans la zone 19.

Publicité

Elle se termine à la mi-septembre, bien qu’en pratique, les pêcheurs atteignent souvent leur quota bien avant.

C’est déjà une saison qui s’annonce difficile. Le prix au quai pour leurs captures est de 2,35 $ environ, ce qui est la moitié du prix offert en 2022.