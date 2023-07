Sainte-Gertrude perturbée par des travaux routiers

Depuis un peu plus d’un mois, l’économie du secteur de Sainte-Gertrude à Bécancour est perturbée en raison d'importants travaux d’infrastructures municipales sur la rue principale.

Au Marché Ami, le marché d’alimentation et station-service du secteur, la clientèle se fait rare. Les affaires ont fondu de 60 % à un point tel que l’administration a dû faire des mises à pied de son personnel.

Habituellement, on a beaucoup de camionneurs qui font la [route] 261, qui arrêtent de façon quotidienne pour mettre soit de l'essence, soit venir au restaurant ou aller chercher un lunch à l'intérieur. Ces gens-là ont l'accès barré.

Des livreurs venant approvisionner l’épicerie ont également de la difficulté à accéder au commerce. Des signaleurs leur indiquent de prendre un détour au bout duquel le passage se retrouve tout aussi bloqué.

Certains camionneurs ont donc décidé de rebrousser chemin de sorte que les marchandises n'ont pas été livrées.

Ouvrir en mode plein écran La Ville de Bécancour est consciente des répercussions sur les commerces. Dès la semaine prochaine, la signalisation devrait être modifiée. Photo : Radio-Canada

Des travaux jusqu’en octobre

Les travaux devraient encore durer quelques mois : la canalisation d’aqueduc et d’égout est remplacée, il faudra ensuite refaire la rue et les trottoirs. Il s’agit d’une situation comparable aux travaux actuels sur le boulevard Saint-Maurice à Trois-Rivières.

Publicité

La Ville de Bécancour est consciente des répercussions sur les commerces. Dès la semaine prochaine, la signalisation devrait être modifiée.

On tente vraiment de trouver les solutions les plus pertinentes pour que nos commerçants se sentent appuyés dans cette démarche-là. Donc pour cette raison-là je fais vraiment un appel à tous pour soutenir les commerces de Sainte-Gertrude , souligne la mairesse de Bécancour, Lucie Allard. Ils sont toujours ouverts et accessibles.

Les entrepreneurs du secteur ont réclamé une compensation financière couvrant au moins leurs frais fixes. Cependant, cela ne ferait pas partie des solutions envisagées.

Avec les informations de Louis Cloutier